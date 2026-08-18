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Un detenido en Cádiz e intervenidos 5.550 litros de combustible para las narcolanchas

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Cádiz, 18 ago (EFE).- La Policía Nacional ha intervenido en Rota (Cádiz) 222 garrafas que contenían aproximadamente 5.550 litros de combustible destinado a abastecer a las narcolanchas en una operación en la que ha sido detenida una persona, ha informado este martes la Policía.

La actuación se inició durante la madrugada del pasado sábado, cuando agentes de la Policía detectaron la presencia de un numeroso grupo de personas realizando movimientos sospechosos en una playa próxima al Camino de las Cañas de Rota.

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Al sospechar de su actividad la Policía estableció inmediatamente un dispositivo en la zona, pero al detectar la presencia de los agentes varias personas abandonaron precipitadamente el lugar, mientras una embarcación neumática se alejaba de la costa.

En la zona, los agentes localizaron numerosas garrafas de combustible, junto con distinto material logístico presuntamente destinado al abastecimiento de embarcaciones en alta mar.

El dispositivo policial permitió interceptar posteriormente la embarcación y detener a uno de sus ocupantes cuando trataba de huir.

El arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial y la investigación continúa abierta para esclarecer completamente los hechos, determinar el destino del material intervenido e identificar al resto de personas implicadas.

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Esta actuación se enmarca dentro de los dispositivos específicos que la Policía Nacional mantiene para combatir el narcotráfico y, especialmente, las actividades destinadas a proporcionar apoyo logístico a las embarcaciones de alta velocidad. EFE

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