Temas del día de EFE España del miércoles 19 de agosto de 2026

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ceuta - Miles de migrantes siguen viviendo en la playa del Trampolín y en otros lugares de Ceuta al aire libre mientras continúan los trabajos para instalar y acondicionar las carpas que en principio van a acoger a 1.500 personas, mientras el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, visita la ciudad autónoma por segunda vez tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos a finales de julio.

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INCENDIOS FORESTALES

Madrid - Las tareas de extinción avanzan en Las Peñas de Riglos (Huesca), aunque preocupan las fuertes rachas de viento, mientras que la situación se normaliza en el incendio de Niebla (Huelva), que ya está estabilizado y no registra reactivaciones.

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TIEMPO VERANO

Madrid - Las temperaturas se mantendrán elevadas este miércoles, con aviso de nivel rojo en la Comunidad Valenciana y naranja en otras cinco autonomías, a la espera del significativo cambio del tiempo previsto para el jueves, que traerá lluvias generalizadas en el norte y el este de la península.

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TERREMOTOS GRANADA

Granada - El área metropolitana de Granada evalúa los daños causados por los terremotos de este martes, el mayor de ellos de 4,8 grados, que han provocado tres heridos y desprendimientos en algunos edificios, lo que ha obligado al Ayuntamiento de la capital granadina a elevar la fase de emergencia y a cerrar La Alhambra.

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DÍA FOTOGRAFÍA (Entrevista)

León - El veterano fotoperiodista Gary Knight repasa en una entrevista con EFE, coincidiendo con el Día Mundial de la Fotografía, los dilemas éticos del periodismo de guerra que aborda en su documental 'The Stringer', en el que se cuestiona la autoría de la histórica foto de 'la niña del napalm' que se convirtió en un símbolo de la guerra de Vietnam. Thais Lorenzo

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- Huete (Cuenca) - El Museo de Fotografía de la Fundación Antonio Pérez en Huete (Cuenca) se ha convertido en uno de los principales referentes de la fotografía en España y trabaja en ampliar su superficie expositiva en el antiguo convento del siglo XVI que lo alberga. Diego Albaladejo

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RESTAURACIÓN ARTE

Madrid - Un equipo de restauradores de arte del Museo Reina Sofía asume todas las semanas la limpieza y conservación de las enormes esculturas de esparto, tejidos y papel de Aurèlia Muñoz que integran la exitosa exposición 'Entes'. EFE ha sido testigo de una de estas sesiones para entender los retos de la restauración de obras contemporáneas. Cristina Lladó

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MARTÍN GARZO (Entrevista)

Santander - Gustavo Martín Garzo habla, en una entrevista con EFE con motivo de su presencia en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, acerca de cómo la literatura y los libros ayudan a hacerse grandes preguntas y a tratar de responderlas. Eva García

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RADIO PROGRAMACIÓN

Madrid - La radio volverá de vacaciones con uno de los mayores movimientos de voces de los últimos años: dos de las tres grandes cadenas generalistas, la SER y Onda Cero, las cambiarán en su primera franja matinal -la de mayor audiencia-, mientras que COPE, segunda en oyentes, afrontará septiembre con la continuidad de sus primeras figuras. Belén Escudero

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 55020414658, 55020373693)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

11:00h.- Málaga.- PARTIDOS PP.- El vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, informa sobre asuntos de actualidad. C/Cervantes con Maestranza.

11:15h.- Madrid.- SENADO EXTERIORES.- El vicepresidente primero del Senado, Javier Maroto, se reúne con el embajador del Japón, Hiroshi Yamauchi, (11:15) y con la vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Corea, Nam In-soo (11:45). Senado. C/ Bailén, 3.

11:30h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- Rueda de prensa de la portavoz del PP en el Senado, Alicia García. Senado. (Texto)

12:00h.- Santiago de Compostela.- MEMORIA HISTÓRICA.- Acto institucional de homenaje por parte del Concello de Santiago de Compostela a Ánxel Casal y Camilo Díaz Baliño, represaliados durante la Guerra Civill. Pazo de Raxoi. (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

Madrid.- CARBURANTES PRECIOS.- La Comisión Europea actualiza su boletín petrolero, que incluye la evolución del precio medio de la gasolina y el gasóleo durante la última semana en los 27 Estados miembros de la Unión Europea. (Texto)

10:00h.- Madrid.- TURISMO EMPLEO.- Turespaña publica los datos de afiliación a la Seguridad Social en el sector turístico de julio de 2026.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

10:00h.- Madrid.- ESPAÑA LÍBANO.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita a los cascos azules españoles en la Base Miguel de Cervantes, cerca de Marjayoun (Líbano), cuando se cumplen 20 años de la participación española en la misión de la ONU (UNIFIL).

10:30h.- Madrid.- CASO LEIRE.- Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos, vuelve a la Audiencia Nacional para recoger una copia del nuevo clonado del teléfono móvil que ha realizado el juzgado, tras descartar el anterior debido a que la Guardia Civil lo hizo sin su presencia o la de su abogado. C/García Gutiérrez s/n. (Texto) (Foto) (Vídeo)

SOCIEDAD

09:30h.- Lorca (Murcia).- BIODIVERSIDAD TORTUGAS.- El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, participa en la liberación de dos ejemplares de tortuga boba. Cala de Calnegre. (Texto) (Foto)

10:00h.- Ceuta.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, mantiene una reunión con representantes de la Asociación Engloba y a las 11:00 con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Delegación del Gobierno.

17:30h.- Ceuta.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, intervendrá ante los medios de comunicación durante su visita a Ceuta, donde estará acompañado por el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Palacio de la Asamblea. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CULTURA Y TENDENCIAS

Benicàssim (Castellón).- FESTIVALES ROTOTOM.- El festival de reggae y músicas del mundo Rototom Sunsplash llega a su tercera jornada de conciertos con actuaciones como las de Serena, The Itals, Dub Inc, Eskorzo y el G-5, el supergrupo formado por Kiko Veneno, Muchachito Bombo Infierno, Tomasito, Canijo de Jerez y Diego el Ratón. Recinto de conciertos.

17:30h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- Rueda de prensa y pase gráfico de Rafael Alvarez 'El Brujo', que presenta su nuevo espectáculo 'La segunda venida de Cristo o el yoga de Jesús' en el Teatro Alcázar. Teatro Alcázar, C/Alcalá, 20. (Foto) (Vídeo)

20:30h.- Deià (Mallorca).- FESTIVAL DEIÀ.- La pianista china Xin Wang y el pianista alemán Florian Koltun ofrecen un concierto a cuatro manos en el Festival Internacional de Música de Deià. Son Marroig.

EFE

jls/

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