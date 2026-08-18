Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Temas del día de EFE España del miércoles 19 de agosto de 2026

Guardar

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ceuta - Miles de migrantes siguen viviendo en la playa del Trampolín y en otros lugares de Ceuta al aire libre mientras continúan los trabajos para instalar y acondicionar las carpas que en principio van a acoger a 1.500 personas, mientras el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, visita la ciudad autónoma por segunda vez tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos a finales de julio.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

INCENDIOS FORESTALES

Madrid - Las tareas de extinción avanzan en Las Peñas de Riglos (Huesca), aunque preocupan las fuertes rachas de viento, mientras que la situación se normaliza en el incendio de Niebla (Huelva), que ya está estabilizado y no registra reactivaciones.

PUBLICIDAD

(Texto)

TIEMPO VERANO

Madrid - Las temperaturas se mantendrán elevadas este miércoles, con aviso de nivel rojo en la Comunidad Valenciana y naranja en otras cinco autonomías, a la espera del significativo cambio del tiempo previsto para el jueves, que traerá lluvias generalizadas en el norte y el este de la península.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

TERREMOTOS GRANADA

Granada - El área metropolitana de Granada evalúa los daños causados por los terremotos de este martes, el mayor de ellos de 4,8 grados, que han provocado tres heridos y desprendimientos en algunos edificios, lo que ha obligado al Ayuntamiento de la capital granadina a elevar la fase de emergencia y a cerrar La Alhambra.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

DÍA FOTOGRAFÍA (Entrevista)

León - El veterano fotoperiodista Gary Knight repasa en una entrevista con EFE, coincidiendo con el Día Mundial de la Fotografía, los dilemas éticos del periodismo de guerra que aborda en su documental 'The Stringer', en el que se cuestiona la autoría de la histórica foto de 'la niña del napalm' que se convirtió en un símbolo de la guerra de Vietnam. Thais Lorenzo

(Texto) (Foto)

- Huete (Cuenca) - El Museo de Fotografía de la Fundación Antonio Pérez en Huete (Cuenca) se ha convertido en uno de los principales referentes de la fotografía en España y trabaja en ampliar su superficie expositiva en el antiguo convento del siglo XVI que lo alberga. Diego Albaladejo

RESTAURACIÓN ARTE

Madrid - Un equipo de restauradores de arte del Museo Reina Sofía asume todas las semanas la limpieza y conservación de las enormes esculturas de esparto, tejidos y papel de Aurèlia Muñoz que integran la exitosa exposición 'Entes'. EFE ha sido testigo de una de estas sesiones para entender los retos de la restauración de obras contemporáneas. Cristina Lladó

(Texto) (Foto) (Vídeo)

MARTÍN GARZO (Entrevista)

Santander - Gustavo Martín Garzo habla, en una entrevista con EFE con motivo de su presencia en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, acerca de cómo la literatura y los libros ayudan a hacerse grandes preguntas y a tratar de responderlas. Eva García

(Texto) (Foto)

RADIO PROGRAMACIÓN

Madrid - La radio volverá de vacaciones con uno de los mayores movimientos de voces de los últimos años: dos de las tres grandes cadenas generalistas, la SER y Onda Cero, las cambiarán en su primera franja matinal -la de mayor audiencia-, mientras que COPE, segunda en oyentes, afrontará septiembre con la continuidad de sus primeras figuras. Belén Escudero

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 55020414658, 55020373693)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

11:00h.- Málaga.- PARTIDOS PP.- El vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, informa sobre asuntos de actualidad. C/Cervantes con Maestranza.

11:15h.- Madrid.- SENADO EXTERIORES.- El vicepresidente primero del Senado, Javier Maroto, se reúne con el embajador del Japón, Hiroshi Yamauchi, (11:15) y con la vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Corea, Nam In-soo (11:45). Senado. C/ Bailén, 3.

11:30h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- Rueda de prensa de la portavoz del PP en el Senado, Alicia García. Senado. (Texto)

12:00h.- Santiago de Compostela.- MEMORIA HISTÓRICA.- Acto institucional de homenaje por parte del Concello de Santiago de Compostela a Ánxel Casal y Camilo Díaz Baliño, represaliados durante la Guerra Civill. Pazo de Raxoi. (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

Madrid.- CARBURANTES PRECIOS.- La Comisión Europea actualiza su boletín petrolero, que incluye la evolución del precio medio de la gasolina y el gasóleo durante la última semana en los 27 Estados miembros de la Unión Europea. (Texto)

10:00h.- Madrid.- TURISMO EMPLEO.- Turespaña publica los datos de afiliación a la Seguridad Social en el sector turístico de julio de 2026.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

10:00h.- Madrid.- ESPAÑA LÍBANO.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita a los cascos azules españoles en la Base Miguel de Cervantes, cerca de Marjayoun (Líbano), cuando se cumplen 20 años de la participación española en la misión de la ONU (UNIFIL).

10:30h.- Madrid.- CASO LEIRE.- Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos, vuelve a la Audiencia Nacional para recoger una copia del nuevo clonado del teléfono móvil que ha realizado el juzgado, tras descartar el anterior debido a que la Guardia Civil lo hizo sin su presencia o la de su abogado. C/García Gutiérrez s/n. (Texto) (Foto) (Vídeo)

SOCIEDAD

09:30h.- Lorca (Murcia).- BIODIVERSIDAD TORTUGAS.- El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, participa en la liberación de dos ejemplares de tortuga boba. Cala de Calnegre. (Texto) (Foto)

10:00h.- Ceuta.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, mantiene una reunión con representantes de la Asociación Engloba y a las 11:00 con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Delegación del Gobierno.

17:30h.- Ceuta.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, intervendrá ante los medios de comunicación durante su visita a Ceuta, donde estará acompañado por el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Palacio de la Asamblea. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CULTURA Y TENDENCIAS

Benicàssim (Castellón).- FESTIVALES ROTOTOM.- El festival de reggae y músicas del mundo Rototom Sunsplash llega a su tercera jornada de conciertos con actuaciones como las de Serena, The Itals, Dub Inc, Eskorzo y el G-5, el supergrupo formado por Kiko Veneno, Muchachito Bombo Infierno, Tomasito, Canijo de Jerez y Diego el Ratón. Recinto de conciertos.

17:30h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- Rueda de prensa y pase gráfico de Rafael Alvarez 'El Brujo', que presenta su nuevo espectáculo 'La segunda venida de Cristo o el yoga de Jesús' en el Teatro Alcázar. Teatro Alcázar, C/Alcalá, 20. (Foto) (Vídeo)

20:30h.- Deià (Mallorca).- FESTIVAL DEIÀ.- La pianista china Xin Wang y el pianista alemán Florian Koltun ofrecen un concierto a cuatro manos en el Festival Internacional de Música de Deià. Son Marroig.

EFE

jls/

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ladrones entran a robar a una casa y secuestran a Fiona, una perra de 16 años: “Podrían haberse llevado todo, menos a ella”

Una persecución policial acabó con la perra abandonada junto a una vivienda, donde un vecino la encontró

Ladrones entran a robar a una casa y secuestran a Fiona, una perra de 16 años: “Podrían haberse llevado todo, menos a ella”

La DGT prohíbe una serie de sillitas infantiles y sancionará con cuatro puntos menos en el carnet a los conductores que incumplan esta normativa

La última campaña de vigilancia de la DGT detectó a 458 menores que viajaban sin un sistema de retención infantil o lo utilizaban de forma incorrecta

La DGT prohíbe una serie de sillitas infantiles y sancionará con cuatro puntos menos en el carnet a los conductores que incumplan esta normativa

Resultados ganadores de Eurojackpot del martes 18 de agosto

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo de Eurojackpot, dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Resultados ganadores de Eurojackpot del martes 18 de agosto

El rey Carlos III comienza su verano en Balmoral con falda escocesa y una invitación al expríncipe Andrés: su hermano la rechaza por miedo a ser “marginado”

El monarca pensaba reencontrarse con su hermano pequeño en Escocia tras meses sin contacto

El rey Carlos III comienza su verano en Balmoral con falda escocesa y una invitación al expríncipe Andrés: su hermano la rechaza por miedo a ser “marginado”

El truco francés para proteger tu casa del calor: solo necesitas papel de aluminio y menos de 10 minutos

Las altas temperaturas obligan a tomar medidas para proteger las casas que no están preparadas para situaciones de clima extremas

El truco francés para proteger tu casa del calor: solo necesitas papel de aluminio y menos de 10 minutos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La DGT prohíbe una serie de sillitas infantiles y sancionará con cuatro puntos menos en el carnet a los conductores que incumplan esta normativa

La DGT prohíbe una serie de sillitas infantiles y sancionará con cuatro puntos menos en el carnet a los conductores que incumplan esta normativa

Vivas aprieta a Sánchez para recuperar lo antes posible la normalidad en Ceuta: “Es vergonzoso que Europa nos esté apoyando y nuestro Gobierno nos tiene abandonados”

La Policía Nacional advierte: “Si tu hijo usa TikTok, hay una función que deberías activar hoy mismo”

Óscar Puente ofrece a Ayuso hacerse cargo de los Cercanías de Madrid tras sus continuas críticas a la gestión del Gobierno: “Se quejan pero no los quieren”

Juanma Serrano, el hombre que puso su Mercedes al servicio de Pedro Sánchez para que volviese a Ferraz y cuyo móvil guarda miles de mensajes que intercambió con Leire Díez

ECONOMÍA

El Gobierno compensará los daños de viviendas y coches por los terremotos de Granada, siempre que se cumplan estos requisitos

El Gobierno compensará los daños de viviendas y coches por los terremotos de Granada, siempre que se cumplan estos requisitos

El negocio del verano: ocho semanas de alquiler vacacional dan más de la mitad de ingresos que un piso arrendado todo el año

Barcelona multiplica por cinco las ayudas a las comunidades de vecinos que prohíban los pisos turísticos

Los bancos pagan más por el dinero de los ahorradores: aumentan la rentabilidad de los depósitos hasta el 4%

Esto es lo que cuesta dormir con el ventilador puesto durante un mes

DEPORTES

El giro de guion que prepara el Real Madrid tras el rechazo de Rodri: Zubimendi apunta a la capital

El giro de guion que prepara el Real Madrid tras el rechazo de Rodri: Zubimendi apunta a la capital

El preparador físico de Topuria, sobre la pelea en Casa Blanca: “No podía ver, no podía controlar su respiración, fue algo muy traumático”

El FC Barcelona hace oficial el fichaje de Rodri: casi 80 millones de euros y cuatro temporadas

El curioso motivo por el que Rafa Jódar rompe los cordones de las zapatillas en los partidos

El terremoto de Granada sorprende a los jugadores del Arenas de Armilla en un entrenamiento: “Quita, que llamo a mi mujer”