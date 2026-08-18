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Temas del día de EFE España del martes 18 de agosto de 2026 (13:30 horas)

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

- Interior eleva a 2.168 la cifra de menores identificados en Ceuta desde el 30 de julio

(Texto enviado a las 10:28; 605 palabras) (Foto)

Madrid - El Gobierno no descarta ampliar a 4.000 las 1.500 plazas de acogida temporal en Ceuta

(Texto enviado a las 9:46; 392 palabras) (Foto)

Ceuta - Solidaridad y salud, aliadas en la atención a migrantes de la playa del Trampolín de Ceuta. Laura Rincón

(Texto enviado a las 12:32; 527 palabras) (Foto) (Vídeo)

Ribadeo (Lugo) - Feijóo acusa al Gobierno de estar "ausente" Ceuta y romper el sistema constitucional

(Texto enviado a las 13:22; 261 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- El PP reprocha a Robles no haber comparecido en el Senado: "Ningún Gobierno está por encima de las Cortes"

(Texto enviado a las 12:47; 581 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Vox pide a Vivas activar la vigilancia sanitaria ante posibles enfermedades transmisibles

(Texto enviado a las 12:24; 386 palabras) (Foto)

TERREMOTO GRANADA

 Granada - Un nuevo terremoto de magnitud 4,7 registrado este martes en Granada con cuatro fuertes replicas ha dejado tres heridos leves, decenas de llamadas a los servicios de emergencias y el desalojo de parte de la Alhambra de manera preventiva.

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

INCENDIOS FORESTALES

Zaragoza - El incendio de Riglos (Huesca) evoluciona "bien" pero se enfrenta a dos días "complejos"

(Texto enviado a las 10:37; 627 palabras) (Foto) (Vídeo)

- Bomberos forestales inician en Aragón huelga indefinida por precariedad y falta de medios

(Texto enviado a las 13:01; 243 palabras) (Foto)

Redacción Medioambiente - El nuevo escenario del fuego en España: menos incendios, pero más devastadores

(Texto enviado a las 9:30; 612 palabras) (Foto)

- Las hectáreas afectadas por incendios alcanzan las 254.730 en lo que va de año en España

(Texto enviado a las 8:49; 308 palabras) (Foto)

TURISMO IMSERSO

Madrid - El Imserso abre el 14 de septiembre el plazo para reservar los viajes de la temporada que mantiene plazas a 50 euros y con mascota

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(Texto enviado a las 9:10; 385 palabras)

TIEMPO VERANO

Madrid - Jornada de repunte térmico, con aviso rojo en el Miño de Pontevedra con 40 grados

(Texto enviado a las 13:25; 664 palabras) (Foto) (Vídeo)

TEMPERATURA MAR (Entrevista)

Palma - El mar bate un récord de temperatura sin precedentes con un promedio de 29,7 °C en Baleares. Susana López Lamata

(Texto enviado a las 12:13; 794 palabras) (Foto)

VEHÍCULO ELÉCTRICO

Madrid - Las estaciones de recarga públicas para vehículos eléctricos alimentadas por placas solares despegan en España

(Texto enviado a las 10:16; 797 palabras) (Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios 8021841950)

 EDUCACIÓN INGENIERÍA

Madrid - Las ingenieras se afianzan en la industria pero aún con un 'techo de cristal' que romper. Ruth del Moral.

(Texto enviado a las 07:30; 630 palabras) (Infografía)

LORCA ANIVERSARIO

Madrid/Santander - Rafael Rodríguez Rapún, el amor de Lorca rescatado del olvido. Andrea Gallego Rodríguez.

(Texto a las 09:15; 901 palabras) (Foto) (Vídeo)

MARCIAL ÁLVAREZ (Entrevista)

Mérida - El actor Marcial Álvarez defiende el teatro como una "ceremonia primitiva" que ofrece "viveza". Paloma Palomo.

(Texto enviado a las 10:15; 603 palabras) (Foto) (Vídeo)

CAP ROIG

Palafrugell (Girona) - El cantante Miguel Ríos clausura la edición de este año del festival de Cap Roig en el marco de la gira 'El último vals', en la que presenta su nuevo trabajo discográfico.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

SOCIEDAD

18:00h.- Ceuta.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, comparecen en rueda de prensa ante los medios en la plaza de África. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CULTURA Y TENDENCIAS

Benicàssim (Castellón).- FESTIVALES ROTOTOM.- Segunda jornada oficial de conciertos del festival de 'reggae' y músicas del mundo Rototom Sunsplash, con actuaciones como las de Major Lazer Soundsystem, Queen Omega y Twan Tee. Recinto de conciertos.

19:00h.- Pamplona.- CULTURA MÚSICA.- Concierto de Judas Priest, Airbourne y Dirkscheneider. Navarra Arena.

19:00h.- Santander.- MARTÍN GARZO.- El escritor Gustavo Martín Garzo participa en Los Martes Literarios de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Paraninfo de la Magdalena.

22:15h.- Palafrugell (Girona).- CAP ROIG (Girona).- El cantante Miguel Ríos ofrece un concierto en el festival de Cap Roig que clausura la edición de este año. Jardines de Cap Roig. (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:30h.- San Javier (Murcia).- FESTIVAL TEATRO.- Representación de 'Carmen, la flor y la cuerda', a cargo del Grupo de Teatro San Javier, dentro del 56 Festival Internacional de Teatro, Música y Danza. Parque Almansa

EFE

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