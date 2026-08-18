Samu Rodríguez: "Contra el Leganés seremos valientes e iremos a ganar"

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Oviedo, 18 ago (EFE).- Samu Rodríguez, lateral izquierdo del Real Oviedo, aseguró este martes que el próximo sábado ante el Leganés los azules serán "valientes" e irán "a ganar" tras el empate cosechado en la jornada inaugural.

"Los compañeros y el míster me han transmitido su confianza desde el primer momento. Los nervios siempre están, pero entras al campo, ves el estadio y el apoyo de la afición se te pasa todo", explicó el zaguero en la sala de prensa de El Requexón al ser preguntado por su debut en Segunda División.

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Sobre LaLiga Hypermotion (Segunda), que en su primera jornada volvió a dejar algún resultado sorprendente, Rodríguez afirmó que "como se lleva demostrando todos estos años, es una categoría en la que cualquier equipo puede plantar cara al resto".

"Todos conocemos a Juan Cruz, es muy experimentado y de una calidad increíble. Ha jugado mucho en Primera y me está ayudando un montón, dándome consejos. Es una competición muy sana y nos apoyamos mutuamente", concluyó el madrileño sobre su principal competencia en el lateral izquierdo oviedista.

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El Real Oviedo, que el lunes descansó tras el empate sin goles ante el Granada en el debut liguero, comenzó esta mañana la preparación para el partido del sábado (Carlos Tartiere, 17.00 horas) ante el Leganés, en lo que será la segunda jornada del curso en Segunda División. EFE

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