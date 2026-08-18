Recuperan en Granada 29 ajolotes mexicanos, especie protegida, vendidos de manera ilegal

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Granada, 18 ago (EFE).- La Policía Nacional Adscrita ha recuperado en Granada 29 ajolotes mexicanos, una especie protegida por estar en peligro crítico de extinción que eran comercializados de manera ilegal.

Según ha informado este cuerpo armado, los agentes han recuperado la treintena de ejemplares de ajolote e investigan a una persona de nacionalidad mexicana por su presunta participación en un delito relativo a la protección de la fauna silvestre.

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El ajolote mexicano es un anfibio endémico de este país centroamericano que, en estado silvestre, sobrevive únicamente en el sistema de canales de Xochimilco, en Ciudad de México.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo clasifica como una especie en peligro crítico, la categoría inmediatamente anterior a su extinción en estado silvestre.

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Se trata de una especie incluida en el Apéndice II del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, por lo que su comercio internacional debe someterse a control y estar respaldado por la documentación necesaria para acreditar el origen legal y la trazabilidad de los ejemplares.

Durante la investigación, los agentes constataron que la persona investigada no disponía de la documentación necesaria para acreditar el origen legal de los 29 ajolotes ni de los documentos exigibles conforme a la normativa reguladora del comercio de especies protegidas.

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Ante esta situación, los animales han sido intervenidos y se investiga a su propietario por un delito relativo a la protección de la fauna silvestre por la posesión y comercialización no autorizada de ejemplares de una especie protegida.

Debido a las particulares necesidades biológicas del ajolote, los 29 ejemplares han sido trasladados al Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jerez de la Frontera (Cádiz).

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Los animales permanecerán bajo custodia y supervisión de personal veterinario especializado, que evaluará su estado sanitario y garantizará su alojamiento en condiciones adecuadas para preservar su salud, bienestar e integridad.

Esta actuación es la segunda intervención policial de estas características que se desarrolla en España gracias al trabajo en la protección del medio natural, la defensa de la biodiversidad y la lucha contra el comercio ilegal de especies de la Policía Nacional Adscrita. EFE

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(foto)