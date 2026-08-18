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Piden que se investigue como homófoba la agresión de Alicante y la defensa lo niega

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Alicante, 18 ago (EFE).- La asociación Alicante Entiende ha pedido que se investigue como agresión homófoba la muerte del joven de 27 años la semana pasada en la zona de la playa de San Juan, mientras que la defensa ha negado el delito de odio y ha afirmado que el acusado forma parte del colectivo LGTBI.

El pasado jueves de madrugada, el joven murió después de ser hospitalizado con pronóstico muy grave tras ser agredido en la parada del TRAM del Campo de Golf y su supuesto autor, otro varón de 22 años, fue detenido.

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Fuentes cercanas al caso han informado a EFE de que el acusado pasó a disposición judicial y el Juzgado de Guardia número 6 de Alicante decretó su puesta en libertad con retirada del pasaporte, prohibición de abandonar el territorio español y la obligación de firmar los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado.

La Asociación Alicante Entiende ha emitido un comunicado en sus redes sociales en el que ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que la supuesta motivación homófoba de la agresión no sea reconocida y que "la orientación sexual de la víctima y las circunstancias de la agresión no reciban la consideración que merecen".

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Por ello, ha pedido que "los delitos de odio por orientación sexual sean investigados y juzgados con todas las garantías, que se esclarezcan las verdaderas motivaciones del crimen y que la homofobia no quede invisibilizada ni normalizada".

Según la versión de Alicante Entiende, la agresión se produjo después de que el joven de 27 años intentara ligar con el de 22.

La defensa del acusado, representada por el abogado José Manuel Yepes, ha emitido este martes un comunicado negando la agresión homófoba ya que "no se corresponde ni con la realidad de lo sucedido, ni con lo que consta en las actuaciones, ni con la propia resolución judicial, que refleja una dinámica de los hechos sustancialmente distinta de la que se está difundiendo públicamente".

En el escrito también han aclarado que su defendido "pertenece al colectivo LGTBI, ha sufrido desde su infancia y juventud rechazo y bullying precisamente por su orientación sexual y participa de la lucha contra cualquier forma de homofobia". EFE

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