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Muere el niño atropellado por un tractor el sábado en Espinosa de los Monteros (Burgos)

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Burgos, 18 ago (EFE).- El niño de 10 años herido de gravedad el pasado sábado tras ser atropellado por un tractor en Espinosa de los Monteros (Burgos) ha muerto este lunes en el Hospital de Cruces (Barakaldo, Bizkaia) a consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente, que se encuentra bajo investigación.

Fuentes oficiales y del Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros han confirmado a EFE el fallecimiento del menor, que se encontraba veraneando con su familia en el municipio burgalés, aunque residía en Bizkaia, cuando se produjo el fatal accidente, sobre las 22:30 del sábado 15 de agosto.

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El suceso tuvo lugar en la plaza Sancho García de la localidad, ubicada al norte de la provincia de Burgos, muy cerca del límite con el País Vasco, cuando el niño cruzó de manera sorpresiva la carretera y el tractor no pudo hacer nada por evitar el atropello, han explicado a EFE fuentes de la Guardia Civil.

Han indicado que el conductor del tractor dio negativo en las pruebas de alcoholemia y drogas a las que se sometió, práctica habitual cuando se registra un accidente de estas características.

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Fuentes vecinales han precisado que el niño habría salido de entre dos autobuses que se encontraban en ese momento en la plaza para trasladar a un pueblo cercano a los jóvenes que iban a disfrutar de las fiestas, y ni el menor ni el conductor tuvieron tiempo de reaccionar para evitar el atropello.

El accidente movilizó a agentes de la Guardia Civil -que han continuado durante los días posteriores recabando información y pruebas para conocer todos los destalles del suceso- y profesionales de emergencias sanitarias, que trasladaron a Cruces al niño, que quedó inconsciente y con un grave golpe en la cabeza.

La gravedad de las heridas causadas generó confusión en las primeras horas tras el accidente y el propio Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros publicó el domingo un mensaje de pésame por el fallecimiento en sus redes sociales, junto con una convocatoria de un minuto de silencio para el lunes, que finalmente fue retirada.

El niño ha estado ingresado en estado muy grave en el hospital vizcaíno hasta este lunes, que ha fallecido a consecuencia de las lesiones sufridas en el atropello.

El alcalde de Espinosa de los Monteros, Jean Paul Sánchez, ha indicado a EFE que quieren organizar algún tipo de acto de homenaje y recuerdo del menor, pero sin fecha todavía pues esperarán a que la familia se despida en la intimidad del niño, y que el pueblo se vaya recomponiendo tras el duro golpe. EFE

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