Milagros Tolón: "El deporte nos está volviendo a demostrar que España tiene talento"

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Redacción Deportes, 18 ago (EFE).- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha elogiado al deporte español por su "talento", "ambición" y "enorme capacidad para superarse".

"Este verano, el deporte nos está volviendo a demostrar que España tiene talento, ambición y una enorme capacidad para superarse", afirmó la titular de la cartera de Deportes este martes, en una publicación en su cuenta de la red social X.

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"Nuestros campeones del mundo y de Europa y nuestros medallistas internacionales, de todas las edades, son orgullo. Son inspiración", finalizaba.

En el tuit también ha publicado imágenes de los recientes medallistas: la selección española de fútbol, campeona del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá; María Pérez, la campeona europea de media maratón de marcha; los subcampeones de Europa de natación artística, y las campeonas del mundo de gimnasia rítmica. EFE

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