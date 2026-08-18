Miércoles, 19 de agosto de 2026

Guardar

.

FÚTBOL LALIGA

Madrid. El Atlético de Madrid, aún sin el argentino Julián Álvarez, debuta este miércoles en LaLiga EA Sports recibiendo en el Metropolitano al recién ascendido Málaga, aún en construcción, que regresa a la máxima categoría del fútbol español nueve años después.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto)

.

FÚTBOL TROFEO GAMPER

Barcelona. El Barcelona se enfrenta este miércoles a las 20.00 horas, en su último partido de pretemporada, al Al-Ahly egipcio en una nueva edición del Trofeo Joan Gamper que se celebrará en el Spotify Camp Nou, donde antes de la final se presentará a la plantilla azulgrana para la temporada 2026-2027.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto)

.

FÚTBOL LIGA CONFERENCIA

Getafe (Madrid). El Getafe y el Partizan, que viene de superar en las rondas precedentes al UNA Strassen luxemburgués y al Tobol Kostanai kazajo con pleno de victorias, completan su preparación para el partido de ida del 'play off' de clasificación para la fase principal de la Liga Conferencia, a la que accederá el ganador de la eliminatoria.

PUBLICIDAD

(Texto)

.

TENIS CINCINNATI

Redacción deportes. El español Rafa Jódar, número once en del mundo, disputa este miércoles los octavos de final del torneo de Cincinnati (EE.UU.) frente al italiano Flavio Cobolli, que le antecede en la clasificación de la ATP, en el que será el primer enfrentamiento entre ambos jugadores. También destacan los enfrentamientos entre el alemán Alexander Zverev y el estadounidense Tommy Paul y el del canadiense Felix Auger-Aliassime y el argentino Juan Manuel Cerundolo.

PUBLICIDAD

(Texto)

.

CICLISMO LA VUELTA

Madrid. Javier Guillén, director de la Vuelta a España, analiza en una entrevista con la Agencia EFE todos los pormenores de la 81 edición de la carrera que comienza este sábado en Mónaco y finaliza en Granada el 13 de septiembre. Por Carlos de Torres.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto de archivo)

.

JUEGOS MEDITERRÁNEOS

Ciudad del Vaticano. Un presagio de paz. Este es el mensaje con el que, bajo el impulso del papa León XIV, cuatro deportistas de Athletica Vaticana, la asociación polideportiva de la Santa Sede, viajarán a Taranto (Italia) para los Juegos Mediterráneos, una oportunidad para honrar el deporte y el diálogo. Por Carlos Expósito

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

.

-------------------------------------------------------------

.

AGENDA INFORMATIVA

.

BALONCESTO

- Las jugadoras canarias de la selección femenina de baloncesto, Maite Cazorla y Eelena Buenavida, atienden a los medios tras el entrenamiento en Tenerife, donde se enfrentará a Nigeria y Bélgica para seguir preparando el Mundial de Alemania (13.45-14.00. Pabellón Santiago Martín)

PUBLICIDAD

- Presentación de las nuevas equipaciones con motivo del 25 aniversario del Casademont Zaragoza. El Corte Ingles de Puerto Valencia, 11.00 horas.

- El Ilerna Lleida inicia los entrenamientos de pretemporada. Pabellón Barris Nord. 9.40

.

CICLISMO

- Entrevista con Javier Guillén, director de la Vuelta a España, donde habla de todos los pormenores de la 81 edicion que comienza este sábado en Mónaco y finaliza en Granada el 13 de septiembre. Por Carlos de Torres.(FOTO DE ARCHIVO)

PUBLICIDAD

- Tour del Limousin, en Francia (hasta 21).

- UCI World Tour. Renewi Tour en Bélgica (hasta 23).

- Vuelta a Alemania (hasta 23).

- Tour del Porvenir (hasta 27).

.

FÚTBOL

- LaLiga EA Sports. 1ª jornada (FOTO): Atlético de Madrid-Málaga (21.00).

. Presentación de la segunda jornada de LaLiga EA Sports.

- LaLiga EA Sports. 2ª jornada. Previa del partido Rayo-Alavés.

- Trofeo Joan Gamper. Barcelona-Al Ahly (EGY) (20.00)(FOTO)

. Presentación de la plantilla del Barcelona con motivo de la celebración del Trofeo Joan Gamper.

- Liga Conferencia. Previa de la ida del 'play off' de clasificación Getafe-Partizan

. Entrenamiento del Getafe (8.30, Ciudad deportiva, primer cuarto de hora abierto) y rueda de prensa de José Bordalás (11.30)(FOTO)

. Partizán. Rueda de prensa del entrenador, Sala Ilic (18.30, Coliseum), y entrenamiento (19.00, primer cuarto de hora abierto) (FOTO)

- Presentación de Vanja Drkusic como nuevo jugador del Espanyol. RCDE Stadium, 13 horas.

- Rueda de prensa de presentación de Edgar González y Gastón Valles como nuevos jugadores del Sabadell. Estadi de la Nova Creu Alta, 13.15

- Liga de Campeones. Play offs. Ida. Celtic-LASK, H. Beer Sheva-Sabah Baku, Nijmegen-Bodo Glimt y Slovan Bratislava-Celje (21.00)

.

GIMNASIA ARTÍSTICA

- Empiezan los Campeonatos de Europa masculinos, en Zagreb (hasta 23). Clasificación seniors (10.00-21-40).

.

GIMNASIA RÍTMICA

- La campeona del mundo de gimnasia rítmica de conjuntos con España, la leonesa Andrea Corral, analiza en una entrevista con EFE su trayectoria profesional, y destaca que su formación en el Club Ritmo de León resultó "clave" en su evolución posterior para "moldear" su perfil como gimnasta.

.

HOCKEY HIERBA

- Mundial femenino y masculino, en Países Bajos y Bélgica (hasta 30): Chile-Australia (9.30), Argentina-Escocia (11.00), del femenino.

.

LUCHA LIBRE

- Entrevista con la luchadora Carla Jaume en vísperas de los Juegos Mediterráneos.

.

POLIDEPORTIVO

- Ciudad del Vaticano. Un presagio de paz. Este es el mensaje con el que, bajo el impulso del papa León XIV, cuatro deportistas de Athletica Vaticana, la asociación polideportiva de la Santa Sede, viajarán a Taranto (Italia) para los Juegos Mediterráneos, una oportunidad para honrar el deporte y el diálogo.

.

TENIS

- Torneo ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) (hasta 23).

----------------------------------------------------------------

dep/EFE

Redacción EFE Deportes

(34) 913 467 211

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España

https://x.com/EFEdeportes

EFE Deportes

Tel. +34 913 467 211

deportes@efe.com