Más de 600 desalojados por nuevos terremotos en Granada, que cierra la Alhambra

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Granada, 18 ago (EFE).- Granada y su área metropolitana han registrado medio centenar de terremotos de diferente intensidad durante este martes, uno de ellos de magnitud 4,8 y epicentro en Gójar, que han provocado tres heridos por traumatismos de carácter leve, 600 desalojados en Las Gabias y el cierre de la Alhambra.

La serie sísmica, marcada por el terremoto de 4,8, ha causado diferentes daños materiales en viviendas, edificios públicos y vehículos afectados por desprendimientos de elementos de tejados o fachadas y ha alertado a vecinos de las cuatro provincias de Andalucía oriental.

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Ha provocado, además, tres heridos leves por traumatismos, incluida una menor de 13 años que fue trasladada a un hospital tras sufrir el impacto de un ladrillo, pero que ya ha recibido el alta médica.

El servicio de emergencias ha recibido más de 500 llamadas que se suman a las 229 que ha atendido la Policía Local de Granada, las 168 de los Bomberos de esta capital y a otras 70 derivadas desde el 092.

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El municipio de Las Gabias, en la vertiente sur del área metropolitana, concentra los principales problemas. Los técnicos municipales han ordenado el desalojo preventivo de seis bloques con 371 viviendas y unas 600 personas, que están ahora siendo reubicadas hasta que se aseguren sus casas.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha contabilizado entre las 10:37 y las 11:34 horas de esta mañana hasta seis terremotos de importancia, el primero de magnitud 4,8 y con epicentro en Gójar, según la actualización de datos de este organismo.

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A ese temblor se han sumado otros con epicentro en diferentes puntos de la vertiente sur del área metropolitana, uno de magnitud 3,9 con epicentro en Churriana de la Vega, otro registrado a las 11:34 horas de magnitud 4,2 en Alhendín y finalmente otro de 4 en Ogíjares, ya a las 12:39 horas.

El Patronato de la Alhambra y el Generalife ha activado sus protocolos por terremoto y, con el primer temblor sentido del día, ha desalojado la Alcazaba y otros espacios. Un paso inicial que se ha completado con el cierre del monumento, que no ha vuelto a abrir este martes.

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Personal especializado del monumento y de la Universidad de Granada analizan el impacto de la serie sísmica en el mismo.

"Traslado un mensaje de serenidad, control y seguridad", ha recalcado el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Emergencias, Antonio Sanz, quien ha asegurado que "el sitio más seguro" es permanecer dentro de las viviendas, alejándose de ventanas y cristales, siempre que no hayan tenido ningún tipo de incidencia.

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Sanz se ha trasladado desde Almonte (Huelva) a Granada para analizar sobre el terreno la situación y ha visitado zonas afectadas del populoso barrio del Zaidín y la zona de los desalojos de Las Gabias.

También ha cerrado de forma temporal el centro comercial Nevada de Armilla, uno de los más grandes de España, que ha desalojado a usuarios y trabajadores por el impacto de los terremotos y, como medida preventiva, ha concentrado a los empleados de los comercios en el aparcamiento al aire libre.

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Ante la continuidad de los terremotos, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha suspendido durante la tarde de este martes, con carácter preventivo y por motivos de seguridad, la actividad asistencial no esencial en los centros sanitarios de toda la provincia de Granada.

La medida se suma a una labor de revisión de infraestructuras sanitarias por la que se han cerrado dos centros de salud del barrio del Zaidín, otro en Bola de Oro y un cuarto en el distrito Norte de Granada capital, todos por presentar daños vinculados con los terremotos.

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El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental continúa, por su parte, con la atención psicológica a los afectados por los terremotos de Granada, un servicio gratuito que ha recibido ya más de medio centenar de llamadas.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido "máxima prudencia" ante estos terremotos y ha recordado que los expertos señalan que es posible que los movimientos sísmicos y las réplicas continúen en la zona.

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"Es importante conocer cómo debemos actuar en estas situaciones. Sigamos los consejos y mantengamos la serenidad, por favor", ha indicado a través de su cuenta de la red social X. EFE

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