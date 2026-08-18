Marc Aguado: “Hay que seguir mejorando y a por el Barcelona”

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Elche (Alicante), 18 ago (EFE).- El centrocampista del Elche, Marc Aguado, destacó, tras el debut liguero ante el Deportivo de La Coruña (1-1), que su equipo debe “seguir mejorando” y se marcó como próximo objetivo el duelo de la próxima jornada ante el Barcelona en el estadio Martínez Valero.

El jugador, autor del gol del empate en el Abanca Riazor, indicó en declaraciones a los medios del club que la imagen mostrada ante el Deportivo de La Coruña es “la línea a seguir” por el equipo ilicitano durante la competición.

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“Veníamos a por los tres puntos, pero en un desajuste nos hicieron el gol”, explicó Aguado, que lamentó no haber podido dedicar a todos los aficionados desplazados desde Elche los tres primeros puntos del campeonato.

El centrocampista aragonés restó importancia a su tanto y destacó por encima de todo “la actitud y el esfuerzo” de todo el equipo, ya que entiende que estos valores le van a “dar mucho” al Elche en el futuro.

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Aguado admitió que el equipo tiene “muchas ganas” de reencontrarse en el Martínez Valero con sus aficionados “para que vuelvan a disfrutar y nos lleven en volandas”. EFE

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