Málaga reabre dos de las seis playas cerradas tras detectar la bacteria E.coli

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Málaga, 18 ago (EFE).- El Ayuntamiento de Málaga ha restablecido este martes la bandera verde y reabierto al baño las playas de El Palo y Campo de Golf-San Julián, dos de las seis de la ciudad que fueron cerradas tras detectar en los análisis de las muestras de agua tomadas este domingo la presencia de la bacteria E.coli.

Los resultados de las nuevas analíticas tomadas este lunes por la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) muestran un descenso generalizado de esta bacteria en estos puntos del litoral, según ha informado en un comunicado el consistorio.

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En las otras cuatro playas -Guadalmar, Sacaba, Misericordia y San Andrés- se mantiene la bandera roja porque la concentración puntual del parámetro de esta bacteria sigue estando por encima de los niveles óptimos regulados en la normativa sobre la calidad de las aguas de baño.

La toma de muestras se irá repitiendo durante los próximos días para hacer un seguimiento de la situación, motivada por los alivios con vertidos al mar producidos como consecuencia de la tormenta registrada en la madrugada del pasado sábado.

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El ayuntamiento ha explicado que estos alivios se registran "en la práctica totalidad de los municipios costeros" debido a que a la red general de saneamiento que va paralela al litoral llegan redes unitarias que recogen tanto las aguas residuales como las de lluvia.

En episodios de precipitaciones intensas concentradas en poco tiempo, como ocurrió la madrugada del día 15, con 14 litros/metro cuadrado en una hora, se pueden llegar a registrar este tipo de situaciones que evitan un colapso de las tuberías que puedan dar lugar a inundaciones en distintos puntos de la ciudad, ha indicado.

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Por ello, el consistorio apuesta por avanzar en la separación de redes, de forma que las conducciones de pluviales sean independientes de las aguas residuales.

Al cierre de estas playas en Málaga se sumó este lunes la bandera roja en otras dos en Benalmádena, Santa Ana y Las Gaviotas, -el domingo llegaron a ser cinco- por una posible contaminación después de que una veintena de bañistas presentaran reacciones en la piel cuyas causas aún no han sido precisadas.

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En este caso se barajan diferentes posibles orígenes, entre ellos de carácter biológico, como la presencia de determinadas algas, o de naturaleza química. EFE

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