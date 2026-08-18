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Los principales premios de Cannes, incluida la Palma de Oro, se exhibirán en San Sebastián

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San Sebastián, 18 ago (EFE).- El cineasta ruso Andrey Zvyagintsev inaugurará con 'Minotaur' la sección Perlak de la 74 edición del Festival de Cine de San Sebastián, que incluirá un total de dieciséis películas, once de las cuales han pasado por Cannes, incluida la Palma de Oro, 'Fjord', del rumano Cristian Mungiu.

'Juste une ilusion', la última película de Nakache y Toledano, autores de 'Intocable', cerrará, fuera de concurso, este apartado del Zinemaldia dedicado a títulos que han sido destacados o premiados en otros festivales internacionales y que optan al Premio del Público Ciudad de San Sebastián, ha informado el certamen donostiarra en un comunicado.

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'Minotauro', Gran Premio del Jurado de Cannes, es una adaptación libre de 'La femme infidele' (Claude Chabrol, 1969) del realizador ruso Andrey Zvyagintsev, que obtuvo con 'El regreso' el León de Oro de Venecia en 2003, mientras que 'Leviatán' (2014) se convirtió en la primera película rusa en recibir un Globo de Oro y fue nominada al Oscar a la mejor película extranjera.

La Palma de Oro, 'Fjord', que también obtuvo el Premio Fipresci de la crítica internacional en Cannes, se centra en la historia de una pareja rumano-noruega muy religiosa que se instala en un pueblo situado en un remoto fiordo y cuyos tradicionales métodos educativos levantan las sospechas de la comunidad.

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También estarán en Perlak 'Cobarde', la tercera película del belga Lukas Dhont, por la que los actores Emmanuel Macchia y Valentin Campagne obtuvieron el premio a la mejor interpretación masculina ex aequo en Cannes, y 'De repente', de Ryusuke Hamaguchi, por el que fueron distinguidas con ese galardón en la categoría femenina las actrices Virginie Efira y Tao Okamoto.

El escritor, productor y actor estadounidense Jordan Firstman dirige y protagoniza su debut en el largometraje, 'Club Kid', estrenado en la sección 'Un Certain Regard' de Cannes, mientras el director surcoreano Na Hong-jin debutará en San Sebastián con 'Hope', con Michael Fassbender y Alicia Vikander en el reparto, también seleccionado en el certamen de la ciudad francesa.

John Malkovich, Sam Rockwell y Steve Buscemi protagonizan 'Wild Horse Nine', la última película de Martin McDonagh, que estuvo en Perlak 2017 con 'Tres anuncios en las afueras', que recibió el Premio del Público en San Sebastián y por la que Frances McDormand y Sam Rockwell lograron el Oscar como mejor actriz principal y mejor actor de reparto, respectivamente.

Tras su estreno en el Festival de Venecia, el director y actor italiano Nanni Moretti presentará en el Festival 'Sucederá esta noche', que fue rodada parcialmente en San Sebastián el año pasado.

El cineasta polaco Pawel Pawlikowski presentará su último filme, 'Fatherland', que le valió el premio a mejor dirección ex aequo en Cannes y se centra en la relación entre el escritor Thomas Mann y su hija Erika durante un viaje por la Alemania devastada en 1949.

Este galardón fue compartido con Javier Ambrossi y Javier Calvo por 'La bola negra', filme ya anunciado en la presentación de las producciones españolas y que estará también en Perlak 2026.

Rami Malek, Tom Sturridge y Luther Ford encabezan el reparto de 'The Man I Love', una película con la que Ira Sachs ha participado en la competición oficial de Cannes y en la que un artista underground se enfrenta a un momento decisivo en la Nueva York de finales de los 80.

Olivia Wilde dirige y protagoniza 'La invitación', una cinta que cuenta con las actuaciones de Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton, y con la que regresa a San Sebastián, donde ya presentó su segundo filme como directora, 'No te preocupes querida', en 2022.

La sección del Zinemaldia incluye además dos películas de animación: 'Le corset', con la que Louis Clichy se ha alzado con el Premio Especial del Jurado en la sección Un Certain Regard de Cannes, y 'Tangles', de la directora canadiense Leah Nelson.

El listado de filmes seleccionados en Perlak lo completa 'Josephine', el segundo largometraje de Beth de Araújo, Gran Premio del Jurado en Sundance.EFE

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