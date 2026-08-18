Cuál es el precio de la luz en España para este 19 de agosto

El precio del servicio de la luz cambia cada hora (Europa Press)

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Este es el precio de la luz es España para este miércoles 19 de agosto, así como las tarifas más caras y más bajas del día.

Recuerda que la tarifa de la luz se actualiza todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio de la luz

Día: 19 de agosto

Tarifa media: 127.85 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 212.86 euros por megavatio hora

Tarifa más baja: 2.0 euros por megavatio hora

El precio del servicio eléctrico por hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este miércoles 19 de agosto, la tarifa del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 207.8 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 186.69 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 186.0 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 187.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 180.01 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 165.73 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 173.67 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 197.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 202.0 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 200.0 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 110.4 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 38.66 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 3.43 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 3.43 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 3.43 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 2.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 3.43 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 12.09 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 79.25 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 110.14 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 200.28 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 212.86 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 207.19 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 196.0 euros por megavatio hora.