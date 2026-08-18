Los magos lloran a su maestro Juan Tamariz: "Tu violín invisible seguirá sonando"

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Madrid, 18 ago (EFE).- El fallecimiento del mago Juan Tamariz ha generado el homenaje de muchos de los admiradores de su arte, en especial de quienes le consideran su maestro. "Hoy nos ha dejado uno de los magos más grandes de todos los tiempos", ha asegurado el Mago Pop, que añade: "Tu violín invisible seguirá sonando".

"Un genio que ha sido inspiración para generaciones de magos e ilusionistas de todo el mundo. Un pozo infinito de sabiduría, un apasionado de nuestro arte y uno de los mayores divulgadores de la historia de la magia", ha añadido en Instagram.

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Por su parte, el también mago Jorge Blass, que fue uno de sus alumnos, ha afirmado, en declaraciones a TVE recogidas por EFE, que Tamariz era "el último gran maestro que quedaba en el mundo de la magia", y una persona generosa "que ha transmitido su arte a muchas generaciones". "Es una persona genial que todos los magos del mundo admiramos y que ha sido un antes y un después en nuestro arte", ha remarcado.

"Yo estaba de vacaciones en Lanzarote y estoy cogiendo un vuelo a Madrid para poder estar con la familia mañana, porque para mí era como un padre adoptivo. Gracias a él me dedico a la magia y la magia es mi vida", ha subrayado Blass, para quien "no somos conscientes en España del alcance de la genialidad de un artista como Juan Tamariz".

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Para el mago y empresario estadounidense Randy Pitchford "hemos perdido al más grande mago de nuestra época". "Estoy agradecido de que haya estado con nosotros y de haberlo conocido. Es devastador perder a Juan", ha señalado en X.

También ha habido reacciones del mundo de la política, como la del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida: "Madrid despide a Juan Tamariz, el gran maestro del ilusionismo. Un genio de la magia que hizo soñar a varias generaciones con su talento, su humor y una forma única de hacer posible lo imposible".

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Por su parte, la concejal del PP en el Ayuntamiento madrileño Marta Rivera de la Cruz, ha escrito que "su legado es incalculable, y su nombre tiene un lugar de privilegio en la historia de la magia". EFE