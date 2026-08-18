La Junta da por estabilizado el incendio de Hermisende (Zamora) tras tres días de trabajos

Guardar

Zamora, 18 ago (EFE).- La Junta de Castilla y León ha dado este martes por la mañana por estabilizado el incendio forestal que se declaró de forma intencionada hace tres días, la madrugada del pasado sábado en el municipio zamorano de Hermisende, en la frontera con Portugal.

La mejora de este incendio ha permitido además rebajar al mínimo la situación operativa de los medios de lucha contra los incendios tras haberla elevado al nivel uno el fin de semana a causa de ese fuego y la simultaneidad con otros fuegos que se declararon por rayos en distintos puntos de la comunidad.

PUBLICIDAD

Pese a la estabilización del incendio de Hermisende, que en territorio portugués se ha dado ya por extinguido tras calcinar unas 1.900 hectáreas, en la zona actúan este martes una veintena de medios, entre ellos un técnico, tres agentes medioambientales, siete cuadrillas, dos de ellas helitransportadas, cinco autobombas, tres retenes de maquinaria y dos dotaciones de bomberos. EFE

aff/tlg/icn