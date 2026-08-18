Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

La Confederación Asiática de Fútbol y la Federación de Catar, enfrentadas por Infantino

Guardar

Redacción deportes, 18 ago (EFE).- El presidente de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), el jeque bareiní Salman bin Ebrahim Al Khalifa, ha arremetido contra la Federación de Fútbol de Catar (QFA) por cuestionar su autoridad para sumarse a UEFA y Concacaf en las críticas al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Este enfrentamiento ha hecho pública la división dentro del fútbol asiático.

En una carta de respuesta al presidente de la Federación de Fútbol de Catar, Salman rechazó "categóricamente" haberse excedido en sus competencias y defendió que tiene "la autoridad y la responsabilidad" de actuar cuando están en juego asuntos fundamentales para el fútbol asiático, según revelan este martes medios asiáticos.

PUBLICIDAD

El dirigente considera que la Constitución de la AFC le obliga a defender los intereses y valores del deporte y que, en una situación como la actual, permanecer en silencio habría sido contrario a sus responsabilidades.

La respuesta llega después de que el presidente de la Federación catarí, Hamad bin Jalifa Al Thani, cuestionara la semana pasada que la AFC pudiera hablar en nombre de sus 47 asociaciones miembro sin haber consultado previamente.

PUBLICIDAD

Al-Thani, que también forma parte del Comité Ejecutivo de la AFC y del Consejo de la FIFA, afirmó que ni él ni su federación habían sido informados ni habían recibido un borrador de la declaración conjunta antes de su publicación.

Catar reclamó explicaciones sobre el procedimiento seguido por la AFC y defendió que una posición colectiva no puede darse por supuesta ni imponerse mediante una declaración unilateral. La Federación de Catar pidió, además, que las decisiones del organismo continental se ajusten a los principios de transparencia, consulta y buena gobernanza.

Salman ha respondido ahora acusando a la QFA de hacer una crítica "súbita y selectiva" y de dar prioridad a cuestiones de procedimiento frente a la defensa de los intereses del fútbol.

El dirigente bareiní considera además que la postura adoptada por Catar en las últimas semanas "perturba la unidad del fútbol asiático" y socava a la propia AFC, en un momento en el que el organismo continental mantiene una posición abiertamente crítica con Infantino, mientras que la federación catarí figura entre sus principales respaldos dentro de Asia.

El conflicto en el fútbol asiático se enmarca en plena crisis en torno al proyecto FFE, impulsado por Infantino para permitir la entrada de inversión privada en una parte de los derechos comerciales de las competiciones de la FIFA; proyecto que fue retirado ante las numerosas críticas internacionales recibidas.

La iniciativa contemplaba la venta de alrededor del 20 % de esos derechos por unos 4.200 millones de dólares y provocó las críticas por parte de la UEFA, la AFC y la Concacaf por la falta de transparencia y de consulta a las federaciones miembro.

Finalmente, Infantino anunció el 31 de julio la retirada de la propuesta después de que el proyecto generara una profunda división dentro del fútbol internacional. La FIFA señaló entonces que, tras escuchar las distintas opiniones, la iniciativa ya no contribuía al objetivo inicialmente planteado de unir y mejorar el fútbol mundial.

Infantino aspira a continuar al frente de la FIFA en el Congreso previsto para marzo de 2027, en el que buscará un cuarto mandato. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

José Andrés, chef: “El truco para preparar el chuletón perfecto es atemperar primero el interior y terminarlo después a fuego fuerte”

El cocinero asturiano señala el atemperado de la carne como el punto clave para conseguir un chuletón perfecto en casa

José Andrés, chef: “El truco para preparar el chuletón perfecto es atemperar primero el interior y terminarlo después a fuego fuerte”

La Aemet activa en Galicia el nivel rojo que implica “peligro extraordinario” ante el calor extremo con máximas de 40 grados

El aviso estará en en vigor desde las 13:00 horas hasta las 20:59 de este martes

La Aemet activa en Galicia el nivel rojo que implica “peligro extraordinario” ante el calor extremo con máximas de 40 grados

Renfe inicia la homologación de sus trenes en Portugal tras años atascada en la expansión a Francia

El operador prueba las series 106 y 107 de Talgo, compatibles con el ancho ibérico luso, mientras las trabas regulatorias bloquean su llegada a París

Renfe inicia la homologación de sus trenes en Portugal tras años atascada en la expansión a Francia

La revista ‘Foreign Policy’ sobre Ceuta: “España debería hacer lo correcto y devolver este territorio geopolíticamente insignificante a Marruecos”

El medio especializado estadounidense publica un artículo que considera que “España, poco a poco, y quizás incluso pronto, comprenderá la sensatez de abandonar su reivindicación territorial africana”

La revista ‘Foreign Policy’ sobre Ceuta: “España debería hacer lo correcto y devolver este territorio geopolíticamente insignificante a Marruecos”

La justicia avala el despido de una trabajadora de un supermercado por llevarse carne sin pagar valorada en 14 euros

La empleada sostuvo que la situación fue un descuido y negó cualquier intención de apropiación indebida, mientras que la empresa sostuvo que abusó de su confianza

La justicia avala el despido de una trabajadora de un supermercado por llevarse carne sin pagar valorada en 14 euros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La revista ‘Foreign Policy’ sobre Ceuta: “España debería hacer lo correcto y devolver este territorio geopolíticamente insignificante a Marruecos”

La revista ‘Foreign Policy’ sobre Ceuta: “España debería hacer lo correcto y devolver este territorio geopolíticamente insignificante a Marruecos”

La justicia avala el despido de una trabajadora de un supermercado por llevarse carne sin pagar valorada en 14 euros

Un nuevo terremoto de 4.7 en Granada y varias réplicas de hasta 4.2 ha dejado al menos tres heridos leves

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre los efectos de los baches en el coche: “Sufre con estas vibraciones y puede acabar dando averías”

130 militares, 11 vuelos y más de 2.000 civiles afganos evacuados: la misión de España de hace cinco años ante el regreso de los talibanes

ECONOMÍA

Renfe inicia la homologación de sus trenes en Portugal tras años atascada en la expansión a Francia

Renfe inicia la homologación de sus trenes en Portugal tras años atascada en la expansión a Francia

La reforma del Gobierno para repartir dinero entre las autonomías no gusta a los economistas: “Puede dejar al Estado en precario”

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 18 de agosto

El tiktoker Noel Horcajada cuenta su experiencia con un fondo buitre buscando un alquiler en Madrid: “Entrar en ese piso me habría costado 13.500 euros, pero no termina ahí”

El Gobierno anuncia la fecha para apuntarse a los viajes del Imserso: esta semana se enviarán las cartas que acreditan a los pensionistas para reservar

DEPORTES

Rodri aterriza en Barcelona a la espera de que se haga oficial su fichaje: “Es un sueño estar aquí”

Rodri aterriza en Barcelona a la espera de que se haga oficial su fichaje: “Es un sueño estar aquí”

Empieza el cambio generacional en el equipo español de la Copa Davis: Jódar, Landaluce y Mérida se apuntan a los clasificatorios

Los motivos detrás de los abucheos de los alemanes a Cucurella durante su primer partido con el Real Madrid ante el Schalke 04

Las claves sobre la participación de Carlos Alcaraz en el US Open tras cuatro meses alejado de las pistas

Rodri sigue generando ingresos en uno de sus exequipos 10 años después de su salida