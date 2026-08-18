La capilla ardiente de Juan Tamariz se instalará en el tanatorio de San Isidro

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Madrid, 18 ago (EFE).- La capilla ardiente del mago Juan Tamariz se instalará este miércoles en el tanatorio de San Isidro, en Madrid, donde la familia recibirá condolencias entre las 10:30 y las 22:30, mientras en octubre habrá un homenaje en un teatro de la capital para quienes no puedan viajar o asistir mañana.

Así lo ha confirmado a EFE el periodista de RTVE Moisés Rodríguez Martínez, que actúa como portavoz de la familia sobre los detalles del fallecimiento de quien era su amigo.

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El mago Juan Tamariz (Madrid, 1942) ha fallecido por causas naturales a los 83 años de edad en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid esta pasada madrugada, ha informado este martes su familia en redes sociales.

"Estuvo acompañado hasta el último momento por sus hijos y Juan se despidió de este mundo sin sufrir y, como fue siempre su seña de identidad, sonriendo y en paz", han asegurado.

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El fallecimiento ha generado el homenaje de muchos de los admiradores de su arte, en especial de quienes le consideran su maestro. "Hoy nos ha dejado uno de los magos más grandes de todos los tiempos", ha asegurado entre otros el Mago Pop, que añade: "Tu violín invisible seguirá sonando". EFE