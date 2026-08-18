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La AEPD defiende la "libertad de prensa" ante el veto del Dépor a preguntas de periodistas

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Madrid, 18 ago (EFE).- La Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD) defendió este martes, a través de un comunicado, la "libertad de prensa" ante lo ocurrido durante la comparecencia del futbolista Ximo Navarro tras el encuentro entre el Deportivo de La Coruña y el Elche, cuando se produjo el "veto" de una pregunta a un periodista presente.

La AEPD mostró su respaldo a los distintos comunicados emitidos por la Asociación Galega de Xornalistas do Deporte (Agaxorde) y la Asociación de la Prensa de A Coruña (APC) en defensa de los profesionales de la información afectados.

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Al término del partido, dos periodistas acreditados por LaLiga preguntaron al defensa blanquiazul, uno de los capitanes de la primera plantilla, por el ambiente vivido en Riazor ante la falta de animación en el estadio, provocada por el divorcio entre un sector del deportivismo y los dirigentes del Club.

El jefe de prensa del Dépor impidió la respuesta de Navarro y aseguró que la pregunta no era "procedente".

"La AEPD considera que la libertad de información exige que los periodistas puedan plantear aquellas preguntas que estimen de interés informativo dentro de las normas de respeto y del correcto desarrollo de una comparecencia", destaca la asociación de la prensa deportiva en el comunicado.

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Asimismo, considera que los clubes pueden establecer "criterios organizativos" a la hora de los turnos de intervención o tiempos razonables, pero no "deben" ejercer un veto previo sobre el contenido de las preguntar ni "evitar" que sean formuladas, así como destacar el "pleno derecho" a responder y tomar la decisión que en este caso era del jugador.

La asociación que representa a los periodistas deportivos españoles se unió a las preocupaciones que mostraron las asociaciones gallegas en un comunicado, ya que consideraron que el trabajo de los departamentos de comunicación deben estar orientados a "facilitar" la labor de los periodistas acreditados y a "garantizar" las condiciones adecuadas para ejercer el periodismo deportivo.

"Por todo ello, la AEPD insta al Real Club Deportivo a preservar el normal desarrollo de las comparecencias ante los medios, garantizando que todos los profesionales puedan ejercer su labor en libertad, igualdad de condiciones y con el respeto que merece el derecho de la ciudadanía a recibir una información libre, plural y completa", señala el comunicado.

Asimismo, expresa su "apoyo" a todos los profesionales de la Radios Galega y Onda Cero afectados, al conjunto de periodistas que cubren la información del RC Deportivo, y se sumó a la reclamación realizada por la Asociación Galega de Xornalistas do Deporte y la Asociación de la Prensa de A Coruña en "defensa de un ejercicio periodístico independiente y sin limitaciones injustificadas". EFE

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