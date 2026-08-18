Juan Castro (Ademar) pone el foco en la necesidad de la mejora defensiva

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León, 18 ago (EFE).- El central del Abanca Ademar Juan Castro, uno de los dos únicos fichajes del conjunto leonés junto al extremo Adrián Casqueiro, ambos tras sus experiencias en Suiza y Francia, cree que uno de los aspectos a mejorar en el equipo en este inicio de pretemporada es el apartado defensivo, después de haber encajado 35 goles ante el Cangas y 30 ante el Atlético Novás, a pesar de las victorias ante ambos.

"Quizá no sea, al menos en este momento inicial de la pretemporada, para preocuparse en exceso de haber mostrado cierta debilidad defensiva, pero es uno de los aspectos que hay que ir puliendo para lograr una defensa de más nivel, sobre todo teniendo en cuenta que se han encajado demasiados goles ante un equipo que está dos categorías por debajo", ha señalado en una entrevista con EFE.

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El veterano jugador leonés, que vivirá su cuarta etapa en el equipo de su tierra, ha reconocido que a este tipo de pruebas hay que darle "un valor relativo, porque dan pistas, pero es cierto que se trata de ir encajando piezas y conceptos, además de tener una idea clara de lo que queremos ser en defensa".

Según Castro, el diseño de la preparación, quizá también condicionado por la imposibilidad de buscar otro tipo de rivales de mayor entidad, podría haberse retocado con la inclusión de algún equipo de la Liga Nexus Energía ASOBAL e incluso extranjero.

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"Nos vendría bien haber podido jugar ante rivales más potentes, bien fueran españoles o extranjeros, pero a veces también las circunstancias marcan, pero es cierto que te pueden dar pistas de dónde te encuentras realmente", ha señalado.

El exjugador del Kadetten Schaffhausen suizo, llamado a ser una de las referencias ofensivas del conjunto ademarista está convencido que, tanto en su caso, como en el de Casqueiro, la adaptación a los nuevos sistemas implantados por el técnico, Luis Puertas, serán "rápidos, por el conocimiento de todos los jugadores", ha dicho.

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En cuanto a la confección de la plantilla, corta en cuanto al número de efectivos, apunta que "pese a que solo hay 15 jugadores del primer equipo, puede ser suficiente, siempre que se manejen las cargas de trabajo, sobre todo al no tener que afrontar competición europea".

En todo caso, ha recalcado que hay alguno de los jugadores que forman parte del equipo que, pese a su juventud, han de dar, "un paso adelante y ser más determinantes, algo que sin duda harán porque tienen ese gen competitivo", casos de su compañero de posición Javier Miñambres o los también leoneses Álex Lodos y Edu Fernández. EFE

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(foto)