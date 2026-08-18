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Jódar imparable, Zverev y Rybakina avanzan, las hermanas Williams regresan con derrota

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Washington, 17 ago (EFE).- El español Rafa Jódar atropelló este lunes al chileno Alejandro Tabilo en el Abierto de Cincinnati en una jornada marcada también por el regreso de las hermanas Williams a un partido de dobles cuatro años después y en la que avanzaron otros favoritos como Alexander Zverev y Elena Rybakina.

Jódar, 11 del mundo, se clasificó para los octavos de final, donde se enfrentará al italiano Flavio Cobolli (n.10), después de imponerse a Tabilo (n.22) por 6-2 y 6-1 en 1 hora y 15 minutos.

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El madrileño devolvió así al chileno el 6-1 y 6-2 que encajó en marzo en Indian Wells, cuando apenas acababa de debutar en el circuito.

Tras la eliminación este fin de semana de Novak Djokovic y de Ben Shelton, ninguno de los favoritos falló este lunes.

El alemán 'Sascha' Zverev (n.3) derrotó al francés Terence Atmane, el australiano Alex de Miñaur (n.8) se deshizo del británico Arthur Fery o el italiano Cobolli (n.10) hizo lo propio con el belga Alexander Blockx.

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Además, el argentino Thiago Agustín Tirante (n.50) se impuso al español Martín Landaluce por 7-6(5) y 7-6(4) y confirmó su dulce momento con su tercer octavo de final consecutivo en un Masters 1.000, después de los alcanzados en Roma y Canadá.

Por otro lado, el brasileño João Fonseca, que debía disputar este martes los octavos de final, se retiró de Cincinnati por una lesión abdominal que también pone en duda su participación en el Abierto de Estados Unidos.

En el cuadro femenino también pasaron las principales cabezas de serie como la kazaja Rybakina (n.2), la estadounidense Jessica Pegula (n.3), la polaca Iga Swiatek (n.5) o la checa Linda Noskova (n.8).

Rybakina derrotó a la polaca Magdalena Fręch por 6-4 y 7-6(2) y mantiene la presión sobre la bielorrusa Aryna Sabalenka por el número uno del ránking WTA. La kazaja arrebatará el liderato si conquista Cincinnati y Sabalenka no alcanza la final.

Por su lado, Pegula se impuso 7-5 y 6-2 a su compatriota Emma Navarro -hija del dueño del torneo- e Iga Swiatek remontó a la griega Maria Sakkari 4-6, 6-1 y 6-1.

Dos meses después de su frustrado regreso en Wimbledon por lesión de Serena Williams, ella y su hermana Venus volvieron a disputar juntas un partido de dobles, cuatro años después de su última aparición en el Abierto de Estados Unidos de 2022.

Las Williams cayeron a manos de la ucraniana Marta Kostyuk y la estadounidense Peyton Stearns por 6-2, 1-6 y 10-8 en 1 hora y 18 minutos, una eliminación que amargó ese esperado regreso.

Las hermanas, sobre todo Serena, con mucho menos rodaje que Venus, comenzaron algo frías el partido, pero reaccionaron con contundencia en el segundo set para forzar el 'súper tie-break', en el que casi remontan un 6-0 en contra.

El gran interrogante ahora es si las hermanas volverán a juntarse dentro de dos semanas en el Abierto de Estados Unidos, donde todavía no han confirmado su participación.

Aunque Serena estuvo retirada casi cuatro años, Venus ha seguido compitiendo tanto en individuales como en dobles y el año pasado alcanzó los cuartos de final precisamente en Nueva York, junto a la canadiense Leylah Fernández. EFE

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