Incendios y calor extremo pueden reducir el PIB español cerca de un 1 %, según un informe

Guardar

Madrid, 18 ago (EFE).- Las elevadas temperaturas y las consecuencias de los incendios que han tenido lugar este verano podrían reducir el PIB español alrededor de un 1 % a final de año, según un estudio de Triodos Bank sobre el impacto económico de ambos factores en las economías de los países de la Unión Europea (UE).

El informe cuantifica el impacto económico del calor extremo, hasta el 22 de julio, a través de las áreas de alimentación y agricultura, de producción energética, de transporte y logística y de productividad laboral.

PUBLICIDAD

Para el conjunto de Europa, el análisis estima que la menor productividad laboral tendrá el impacto más significativo (0,6 % en la UE), aunque las regiones históricamente más expuestas al calor, como es el caso de España, experimentan "menores pérdidas" de productividad en un día caluroso.

Por el contrario, en nuestro país afectarán, en mayor medida, las pérdidas agrícolas (la caída prevista de la producción en la UE se sitúa entre el 3 % y el 7 %), el aumento de los precios de los alimentos derivado de ellas, la restricción de la generación eléctrica y el encarecimiento de la electricidad.

PUBLICIDAD

Se suman a estos daños, las interrupciones en carreteras, en vías férreas y en vías navegables interiores, asegura el estudio.

Según los datos del sistema europeo de monitorización de incendios EFFIS que replica el informe, España acumula ya 33 días de calor por encima de lo habitual en 2026 (frente a una media de 24 en la UE), con la mayor superficie forestal quemada de la UE este verano, con 139.809 hectáreas calcinadas hasta el 22 de julio.

PUBLICIDAD

En general, el estudio estima un impacto económico para la UE en torno a 200.000 millones de euros, o un 1,1 % del PIB para 2026, "lo que supondría estancamiento", precisa.

"Es un coste real, pero no una catástrofe", consideran los expertos que han intervenido en la elaboración de este informe.

Por países, el estudio avanza que Francia será el país más afectado por los incendios y las altas temperaturas, con lo que podría ver reducido su crecimiento del PIB en 1,5 puntos porcentuales, lo que podría traducirse en una contracción del 0,7 %.

PUBLICIDAD

Italia, España y, en menor medida, Bélgica también se enfrentan a pérdidas "considerables".

En los Países Bajos, una reducción estimada de 0,9 puntos porcentuales en el crecimiento del PIB dejaría la economía "prácticamente estancada", confirma el estudio, en tanto que Polonia se ve "menos afectada" porque se estima que experimentará menos días de calor excepcional. EFE

PUBLICIDAD