FundéuRAE: el "zigzag", en una sola palabra

Guardar

Madrid, 18 ago (EFE).- Los sustantivos “zigzag”, “chachachá”, “gluglú” y otros semejantes, formados por repetición de una sílaba (a veces con cambio vocálico), se escriben en una sola palabra: “el zigzag”, no “el zig-zag” ni “el zig, zag”, explica la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE.

Sin embargo, en los medios de comunicación pueden verse frases como “Un paso de cebra en zig zag para evitar atropellos”, “Barcelona aprueba un trazado en zig-zag del tranvía”, “El video viral de la orquesta Son Reinas cantando cha cha cha en japonés” o “Tras escurrir el agua por el sumidero, no ha sonado ese glu-glu reglamentario”.

PUBLICIDAD

Tal como señala la “Ortografía de la lengua española”, los sustantivos formados por duplicación o repetición de una sílaba (aunque se cambie una vocal) se escriben sin espacios ni guiones intermedios, y así el “Diccionario de la lengua española” recoge grafías como “zigzag”, “chachachá”, “gluglú” o “tictac”.

No obstante, si la repetición se usa únicamente para reproducir un sonido, y no como un sustantivo, se recomienda escribir cada elemento separado por comas. También pueden usarse guiones en aquellos casos en los que el conjunto de las repeticiones se identifica expresivamente como una sucesión continua. Es decir, se escribirá “El gluglú del agua”, pero “El agua hizo glu, glu, glu, glu” o “El agua hacía glu-glu-glu-glu”.

PUBLICIDAD

Por tanto, en los ejemplos anteriores lo apropiado habría sido escribir “Un paso de cebra en zigzag para evitar atropellos”, “Barcelona aprueba un trazado en zigzag del tranvía”, “El video viral de la orquesta Son Reinas cantando chachachá en japonés” y “Tras escurrir el agua por el sumidero, no ha sonado ese gluglú reglamentario”.

Por último, parece oportuno recordar que estas palabras llevan tilde o no conforme a las reglas generales de acentuación ortográfica, de modo que se escribe, por ejemplo, “gluglú” con acento por ser aguda terminada en vocal, pero “glu, glu, glu, glu” o “glu-glu-glu-glu” sin tilde en el último término, puesto que es un monosílabo repetido.

PUBLICIDAD

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE