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Feijóo vuelve este miércoles a Ceuta ante la crisis migratoria

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(Corrige la noticia anterior porque la visita es el miércoles, no el jueves)

Madrid, 18 ago (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, visitara este miércoles de nuevo Ceuta ante la crisis migratoria generada por la entrada irregular de miles de personas desde Marruecos y volverá a reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha informado su partido.

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Feijóo viajó a Ceuta el pasado 1 de agosto, un día después de que lo hiciera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y criticó la respuesta del Ejecutivo, que calificó de "tardía e insuficiente".

Este martes ha vuelto a cargar contra un Gobierno, al que ve "ausente, inerte e indiferente" ante la crisis de Ceuta.

Varios ministros han visitado en los últimos días la ciudad autónoma para analizar la situación y evaluar las medidas necesarias para reforzar la seguridad y atender a los migrantes, pero desde las filas populares se han sucedido las críticas a Sánchez por continuar de vacaciones en vez de regresar a Ceuta y asumir el "mando único" de la gestión de la crisis. EFE

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