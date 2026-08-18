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Evacuadas 600 personas por un incendio en Extremadura y mejoran los de Huelva y Huesca

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Madrid, 18 ago (EFE).- Un nuevo incendio forestal declarado este martes en la comarca de Las Hordas, en Pinofranqueado (Cáceres), ha obligado al desalojo de alrededor de 600 personas, mientras los fuegos de Niebla (Huelva) y Las Peñas de Riglos (Huesca) continúan evolucionando favorablemente.

La superficie forestal afectada por incendios en lo que va de año asciende a 254.730 hectáreas, según datos provisionales del Ministerio para la Transición Ecológica. Por primera vez desde el arranque de la campaña, la superficie calcinada se sitúa por debajo de la registrada en el mismo periodo de 2025.

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Cerca de una veintena de medios aéreos y más de un centenar de efectivos terrestres trabajan en la extinción del incendio nivel 2 de Pinofranqueado, que ya ha obligado a evacuar ocho alquerías, un total de 600 vecinos, y ha requerido la presencia de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El incendio moviliza a doce helicópteros y cinco aviones, así como cuatro unidades de maquinaria pesada y un total de 123 efectivos terrestres, entre bomberos forestales y helitransportados, bomberos de la Diputación de Cáceres y efectivos de la Guardia Civil.

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El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha reducido, al haber aumentado la humedad, a 45 -la mitad con respecto al lunes- el número de efectivos para el control del fuego de Niebla (Huelva), ya estabilizado y en nivel 0, después de una noche sin reactivaciones y con condiciones favorables.

El incendio ha superado los 210 kilómetros de perímetro y ha calcinado unas 33.000 hectáreas de 11 términos municipales.

En Huesca, el Ministerio de Defensa ha concedido la medalla al Mérito Militar con distintivo amarillo a Javier García Sancho, cabo de la UME que falleció el domingo en un accidente en las tareas de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos.

Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón han remitido un escrito al Tribunal de Instancia de Huesca en el que solicitan la personación del ejecutivo autonómico en el procedimiento abierto por el incendio en calidad de perjudicado.

El día 13, el Seprona detuvo a un hombre de 28 años y al día siguiente el juez decretó prisión provisional y sin fianza con un auto en el que el magistrado destacó que la Guardia Civil situó al detenido "en el punto exacto" donde se ubicaba el inicio del fuego.

Pese a la mejora general, el trabajo se concentra en Botaya, donde se va a intensificar la presencia de medios aéreos, hasta cerca de treinta, en las zonas de mayor inaccesibilidad.

El fuego, activo desde el 10 de agosto, mantiene una superficie provisional afectada de 17.500 hectáreas y un perímetro de unos 100 kilómetros.

El realojo de los 1.046 vecinos evacuados se ha retrasado y se producirá, previsiblemente, entre última hora de este martes y el miércoles.

 

Un incendio se ha declarado este mediodía en A Gudiña (Orense), que afecta a la parroquia de Carracedo da Serra aunque, por ahora, no hay datos sobre las hectáreas que ha quemado, según ha informado a EFE la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia.

Otro fuego activo en la parroquia de Nogueira, en el ayuntamiento pontevedrés de Ponteareas, ha movilizado 12 medios aéreos y supera las 20 hectáreas calcinadas, según la Consellería de Medio Rural.

En Ourense ha sido controlado un foco iniciado esta mañana en Muiños, que afecta al Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés; y en Alicante se ha dado por extinguido el fuego declarado este lunes en las inmediaciones del Castillo de Ambra (Pego)

Además, el incendio de Lousame (La Coruña) ha quedado extinguido este martes tras calcinar 31,41 hectáreas.

La Junta de Castilla y León ha dado por estabilizado esta mañana el incendio forestal que se declaró de forma intencionada la madrugada del sábado en Hermisende (Zamora), en la frontera con Portugal.

En Guadalajara, el incendio forestal declarado este lunes en Galápagos y que obligó a confinar en la tarde de este lunes a dos urbanizaciones, ha quedado extinguido 25 horas después de su detección. EFE

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