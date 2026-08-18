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Djokovic: "Me veo reflejado en Sinner. Como yo, nunca se conforma"

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Roma, 18 ago (EFE).- El tenista serbio Novak Djokovic ha revelado que se ve reflejado en Jannik Sinner, actual número uno del mundo, tanto en su estilo de juego como en el carácter, y destaca del italiano su mentalidad de campeón y el "hambre" que tiene de ganar.

"No voy a entrar en detalles más técnicos sobre el tipo de tenis que jugamos Jannik y yo, las similitudes abundan. Así que, para responderle brevemente: sí, me veo reflejado en Sinner", aseveró el serbio en una entrevista publicada este martes por el diario Corriere della Sera, el rotativo generalista con mayor difusión en Italia.

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Djokovic alabó la figura del cinco veces ganador de Grand Slam, y subrayó que, más allá del tenis, "es el aspecto del carácter" el que más le acerca al transalpino.

"No hablaría de obsesión, sino de una dedicación constante y total al tenis. Observo la suya y me identifico completamente con ella: las ganas de mejorar, crecer y evolucionar desde todos los puntos de vista. Jannik, como yo, nunca se conforma", afirmó, con motivo del documental 'Novak Djokovic: El lobo en invierno', que se estrena el jueves en Amazon Prime.

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El serbio, una leyenda del tenis con 24 títulos Grand Slam y 40 ATP 1000, resaltó de Sinner su "mentalidad de campeón": "Siempre la ha tenido, se despierta cada mañana con el deseo de ser mejor que el día anterior".

"Y, créame, no hay victoria que pueda satisfacer ese hambre, ni siquiera 24 títulos de Grand Slam", agregó.

El deportista de Belgrado reflexionó sobre su carrera y reparó en uno de los episodios más duros en su trayectoria, la muerte de su primera entrenadora y mentora, Jelena Gencic: "Jelena fue más que una entrenadora; fue mi guía espiritual hacia un enfoque multidisciplinar y multidimensional de la vida, que nunca olvidaría".

"Sin Jelena Gencic yo no sería Novak Djokovic. Por eso ir a visitarla a su casa, en Belgrado, con el primer trofeo de Wimbledon fue uno de los momentos más bellos y valiosos de toda mi carrera", dijo, en referencia a una de las escenas del documental que muestra este acto.

El pasado sábado, Djokovic fue eliminado por el argentino Thiago Agustín Tirante en su estreno en el Masters 1000 de Cincinnati tras sufrir un problema físico por las altas temperaturas.

Sinner, por su parte, renunció a competir en la competición estadounidense al arrastrar problemas de rodilla, y está aún en duda su participación en el Abierto de Estados Unidos, que comienza el 30 de agosto en Nueva York. EFE

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