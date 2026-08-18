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Diego Ocampo: "Debemos construir una identidad de equipo en tan sólo seis semanas"

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Manresa (Barcelona), 18 ago (EFE).- El entrenador del Kids&Us Manresa, Diego Ocampo, ha remarcado que "el equipo debe construir su identidad competitiva en tan sólo seis semanas", en la presentación del equipo justo antes de arrancar la pretemporada.

El técnico gallego se ha mostrado ilusionado ante la nueva temporada, aunque con la presión de adaptar la plantilla lo antes posible. "Tenemos diez jugadores nuevos y debemos acoplarnos todos en el próximo mes y medio", ha avisado.

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"Hay equipos que tienen años para poder construir su identidad dentro de su plantilla, pero nosotros tenemos que adaptarnos a nuestra realidad, que es la de cambiar muchos jugadores año tras año", ha apuntado.

Ocampo ha hablado del estado anímico de sus jugadores en esta primera semana de trabajo. "Solo faltaría que no estuviéramos animados en la primera semana de colegio. Acabamos de empezar, y espero que sigamos igual en unos meses cuando nos toque jugar en una misma semana en Ulm, en Múnich y en Tenerife", ha puntualizado.

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Pese a los pocos entrenamientos que tendrá el equipo debido al hecho de jugar dos competiciones, el gallego les ha querido dar mucha importancia: "Si queremos ser un equipo competitivo durante toda la temporada, debemos dar el máximo en los entrenamientos. Jugaremos muchos partidos y en una temporada pasan muchas cosas".

Por último, ha hablado el presidente del club, Josep Maria Herms, que ha querido puntualizar los objetivos para la presente temporada. "Jugamos en una liga muy exigente y nuestro primer objetivo es la permanencia. Los últimos años nos hemos clasificado para Europa y estamos ilusionados, pero sabemos donde jugamos, y todos los partidos van a ser complicados", ha finalizado. EFE

jvs/gmh/asc

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