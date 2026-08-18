Detienen a unos padres en Sevilla por abandonar a su bebé en un coche para hacer la compra

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Sevilla, 18 ago (EFE).- Unos padres han sido detenidos en Sevilla por dejar abandonado a un bebé en el interior de un vehículo, completamente cerrado, con los seguros de las puertas activados y una de las ventanillas parcialmente abierta, para ir a comprar a un supermercado cercano.

Según ha informado este martes la Policía Nacional, el turismo se encontraba además bajo la exposición directa del sol, con una temperatura ambiental exterior aproximada de 40 grados.

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Un ciudadano escuchó llorar al bebé en el interior del coche y lo puso en conocimiento de la Policía, que se personó en el lugar para comprobar los hechos.

Los agentes encontraron al bebe con el rostro enrojecido, prendas de vestir mojadas y congestión térmica, por lo que forzaron el vehículo y procedieron al rescate del menor, que fue trasladado al centro de salud en ambulancia para comprobar su estado.

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Cuando llegaron los progenitores afirmaron a los policías que habían ido a comprar a un supermercado cercano, motivo por el que se procedió a su detención por su implicación en un delito de abandono de menores. EFE