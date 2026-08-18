Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Condenado a 25 años de prisión un monitor de artes marciales por agresión sexual a dos niñas en Almería

Imagen KZKIIN4ZBBE4BDJTDT2OHELSGM
Guardar

La Audiencia Provincial ha condenado a 25 años y cinco meses de prisión a un monitor de artes marciales de El Ejido (Almería) que agredió sexualmente a dos alumnas de cuatro años de edad en el gimnasio en el que impartía sus clases, donde además tomó imágenes de al menos una de las menores para generar material pornográfico.

El fallo, consultado por Europa Press y contra el que cabe recurso de apelación, impone a J.A.H.U. un total de 22 años de prisión por dos delitos de agresión sexual a menores, tres años más por un delito de elaboración de pornografía con descubrimiento y relevación de secretos, y cinco meses adicionales de cárcel por un delito de posesión de pornografía infantil tras haberle intervenido miles de archivos en sus dispositivos electrónicos.

PUBLICIDAD

El tribunal también impone al acusado, que fue arrestado por la Policía Nacional en mayo de 2024, otras penas accesorias como la retirada de la patria potestad por un periodo de 20 años y la inhabilitación para cualquier profesión, oficio o actividad que conlleve contacto con menores durante 45 años, además de medidas concretas de alejamiento, incomunicación e indemnizaciones con respecto a las víctimas.

La sentencia apunta que el acusado era dueño y profesor de artes marciales en un gimnasio de El Ejido --ya sin actividad-- donde daba clases a niños de distintas edades, algunos de ellos muy pequeños, entre los que se encontraban las dos menores agredidas, quienes contaban con cuatro años en el momento de los hechos.

PUBLICIDAD

Así, en mayo de 2023, el hombre se dirigió "con ánimo libidinoso" a una de las niñas a las que daba clases de taekwondo y le dijo que tenía "la espalda sucia" al tiempo que le pidió que fuera con él porque le iba a "limpiar". De este modo, condujo a la pequeña al interior del almacén donde había unos vestuarios y se guardaba material. Allí la agredió sexualmente.

A raíz de estos hechos, la pequeña le manifestó a sus padres que no quería ir más al gimnasio sin dar mayores explicaciones hasta que, en enero de 2024, cuando sus progenitores le preguntaron si quería volver a las clases al pasar casualmente frente al local, ella les contó lo sucedido.

Por otra parte, la segunda menor acudió a las clases junto con un hermano mayor desde enero hasta mayo de 2024. En ese periodo y al menos en una ocasión, el acusado repitió su modo de actuar "con evidente ánimo lascivo y libidinoso": se llevó a la menor al interior del almacén que había en los vestuarios que los niños conocía como "el cuarto oscuro" y la agredió sexualmente.

En su caso, se detectó en la niña una sintomatología compatible con la violencia sexual, puesto que empezó a experimentar cambios de conducta como rabietas, terrores nocturnos, mayor apego a la madre y necesidad de estar siempre acompañada. La pequeña pudo verbalizar finalmente ante sus padres lo que le ocurrió el 6 de mayo de ese mismo año.

Además de la agresión sexual, durante ese mismo periodo de tiempo el acusado colocó su teléfono móvil en el baño del gimnasio para grabar un vídeo de las partes íntimas de la menor, del que luego hizo distintos 'pantallazos' que almacenaba en su terminal.

Si bien el acusado rechazó las dos agresiones sexuales, durante el juicio sí reconoció como un "error grave" haber puesto su teléfono en el baño mientras filmaba así como la posesión de pornografía infantil en distintos dispositivos electrónicos.

LOS RELATOS DE LAS NIÑAS COINCIDÍAN

El tribunal otorgó plena verosimilitud al testimonio de las niñas, quienes narraron a sus padres dos historias prácticamente iguales sobre lo sucedido pese a su corta edad y a que ellas no se conocía, puesto que fueron al gimnasio en meses diferentes.

Ambas manifestaron a sus padres, que tampoco se conocían entre sí, cómo su profesor las condujo a un cuarto aparte y las sometía a la misma práctica específica. "Ambas menores dan a conocer los hechos a sus padres, rechazando acudir el gimnasio", observa el tribunal.

Las historias de las pequeñas quedaron apoyadas por el testimonio de sus padres y de las psicólogas que las exploraron y emitieron sus respectivos informes. A ellas, según acreditaron, las pequeñas relataron lo ocurrido de forma espontánea y verosímil.

La Sala tuvo en cuenta, además, el vídeo grabado con el móvil del acusado en el aseo del gimnasio a una de las niñas para captar sus partes íntimas. Las imágenes fueron reconocidas por los padres de la menor afectada.

En su resolución, el tribunal apunta únicamente sus dudas, conforme a la prueba practicada, de que una de las menores fuera agredida sexualmente de forma reiterada al no precisarse "posiblemente por la corta edad de la menor" fechas o número de veces que fue llevada al almacén, aunque sí estima que dicha situación la vivió, cuanto menos, en una ocasión.

"En beneficio del reo necesariamente nos determina a apreciar que los hechos tuvieron lugar al menos una vez y, aunque no descartaríamos que ocurriera en alguna ocasión más, no podemos asegurarlo, lo que nos lleva a descartar la reiteración de los hechos a efectos de la continuidad delictiva", exponen los magistrados.

MÁS DE 3.000 ARCHIVOS PORNOGRÁFICOS

A raíz de la denuncia y posterior investigación, un juzgado de El Ejido ordenó el registro tanto de la vivienda del procesado como del gimnasio para buscar indicios y muestras biológicas en el cuarto descrito así como para intervenir el material.

La aprehensión de su móvil, un ordenador de sobremesa y un disco duro reveló que el acusado contaba con más de 3.000 archivos pornográficos, tanto vídeos como fotografías, de jóvenes, mayores y menores de edad así como de niñas pequeñas, mezclado con fotos familiares y de competiciones de forma desordenada.

Así, en el móvil se localizaron búsquedas realizadas en navegadores instalados en el móvil con términos pornográficos. En una carpeta específica también se localizaron 115 fotos de menores y jóvenes, así como tres videos de pornografía infantil y el vídeo el casero grabado por el procesado en los aseos del dojo a una de sus víctimas.

La investigación reveló unos mil archivos entre fotogramas y rastros de fotogramas --890 de ellos con menores-- donde aparecían jóvenes y menores sin identificar de contenido sexual y pornográfico, así como fotos tomadas en el tatami del gimnasio de niñas menores vestidas y en posiciones o posturas concretas, aparte de archivos pornográficos donde aparecen adultos.

Entre el material intervenido se localizó una carpeta denominada 'Imágenes gimnasio' con 165 imágenes tomadas a menores en el tatami en las que aparecían en determinadas posturas o con enfoques hacia la entrepierna.

También aparecieron 85 fotogramas que, según la sentencia, podían denotar fetichismo hacia las bragas con menores implicadas, así como otros 140 archivos relativos a descargas de viñetas con temática manga o hentai, con menores hipersexualizadas en distintas prácticas sexuales de sometimiento.

A todo este material se suman los 1.650 archivos entre fotogramas y rastros de fotogramas localizados en su ordenador, casi todos con menores o jóvenes desnudos en posturas y actos sexuales, y los 500 archivos entre fotogramas y rastros de fotogramas del mismo corte que había en el disco duro.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

José Andrés, chef: “El truco para preparar el chuletón perfecto es atemperar primero el interior y terminarlo después a fuego fuerte”

El cocinero asturiano señala el atemperado de la carne como el punto clave para conseguir un chuletón perfecto en casa

José Andrés, chef: “El truco para preparar el chuletón perfecto es atemperar primero el interior y terminarlo después a fuego fuerte”

La Aemet activa en Galicia el nivel rojo que implica “peligro extraordinario” ante el calor extremo con máximas de 40 grados

El aviso estará en en vigor desde las 13:00 horas hasta las 20:59 de este martes

La Aemet activa en Galicia el nivel rojo que implica “peligro extraordinario” ante el calor extremo con máximas de 40 grados

Renfe inicia la homologación de sus trenes en Portugal tras años atascada en la expansión a Francia

El operador prueba las series 106 y 107 de Talgo, compatibles con el ancho ibérico luso, mientras las trabas regulatorias bloquean su llegada a París

Renfe inicia la homologación de sus trenes en Portugal tras años atascada en la expansión a Francia

La revista ‘Foreign Policy’ sobre Ceuta: “España debería hacer lo correcto y devolver este territorio geopolíticamente insignificante a Marruecos”

El medio especializado estadounidense publica un artículo que considera que “España, poco a poco, y quizás incluso pronto, comprenderá la sensatez de abandonar su reivindicación territorial africana”

La revista ‘Foreign Policy’ sobre Ceuta: “España debería hacer lo correcto y devolver este territorio geopolíticamente insignificante a Marruecos”

La justicia avala el despido de una trabajadora de un supermercado por llevarse carne sin pagar valorada en 14 euros

La empleada sostuvo que la situación fue un descuido y negó cualquier intención de apropiación indebida, mientras que la empresa sostuvo que abusó de su confianza

La justicia avala el despido de una trabajadora de un supermercado por llevarse carne sin pagar valorada en 14 euros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La revista ‘Foreign Policy’ sobre Ceuta: “España debería hacer lo correcto y devolver este territorio geopolíticamente insignificante a Marruecos”

La revista ‘Foreign Policy’ sobre Ceuta: “España debería hacer lo correcto y devolver este territorio geopolíticamente insignificante a Marruecos”

La justicia avala el despido de una trabajadora de un supermercado por llevarse carne sin pagar valorada en 14 euros

Un nuevo terremoto de 4.7 en Granada y varias réplicas de hasta 4.2 ha dejado al menos tres heridos leves

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre los efectos de los baches en el coche: “Sufre con estas vibraciones y puede acabar dando averías”

130 militares, 11 vuelos y más de 2.000 civiles afganos evacuados: la misión de España de hace cinco años ante el regreso de los talibanes

ECONOMÍA

Renfe inicia la homologación de sus trenes en Portugal tras años atascada en la expansión a Francia

Renfe inicia la homologación de sus trenes en Portugal tras años atascada en la expansión a Francia

La reforma del Gobierno para repartir dinero entre las autonomías no gusta a los economistas: “Puede dejar al Estado en precario”

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 18 de agosto

El tiktoker Noel Horcajada cuenta su experiencia con un fondo buitre buscando un alquiler en Madrid: “Entrar en ese piso me habría costado 13.500 euros, pero no termina ahí”

El Gobierno anuncia la fecha para apuntarse a los viajes del Imserso: esta semana se enviarán las cartas que acreditan a los pensionistas para reservar

DEPORTES

Rodri aterriza en Barcelona a la espera de que se haga oficial su fichaje: “Es un sueño estar aquí”

Rodri aterriza en Barcelona a la espera de que se haga oficial su fichaje: “Es un sueño estar aquí”

Empieza el cambio generacional en el equipo español de la Copa Davis: Jódar, Landaluce y Mérida se apuntan a los clasificatorios

Los motivos detrás de los abucheos de los alemanes a Cucurella durante su primer partido con el Real Madrid ante el Schalke 04

Las claves sobre la participación de Carlos Alcaraz en el US Open tras cuatro meses alejado de las pistas

Rodri sigue generando ingresos en uno de sus exequipos 10 años después de su salida