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Asociaciones de guardias civiles exigen medios para frenar el narcotráfico en Andalucía

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Sevilla, 18 ago (EFE).- Las asociaciones Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) han reclamado este martes más medios materiales y personales para hacer frente al narcotráfico en Andalucía, especialmente tras los sucesos que han dejado varios fallecidos en Isla Cristina (Huelva) y Utrera (Sevilla).

El primero de estos colectivos ha reclamado el restablecimiento del denominado OCON Sur, un organismo de coordinación de operaciones contra el narcotráfico como grupo específico para combatir este grave problema, según han trasladado a EFE fuentes de la AUGC.

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Esta asociación ha vuelto a pedir un endurecimiento de las penas de delitos vinculados al narcotráfico, protocolos de actuación claros y un mayor respaldo jurídico.

También reclama la declaración de una zona de especial singularidad en el caso de las costas andaluzas y que la labor que ejercen los cuerpos y fuerzas de seguridad se considere una profesión de riesgo.

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Por su parte, Jucil ha alertado del que considera un aumento en la disponibilidad de armas por parte de personas vinculadas al narcotráfico y una falta de control policial.

Esta otra asociación reclama un refuerzo urgente de efectivos y medios en una población que considera "sometida al avance del narcotráfico", y ha advertido de que la falta de agentes en las calles genera "una peligrosa sensación de impunidad".

Jucil pide medidas "drásticas e inmediatas" en las barriadas más conflictivas para evitar que este problema se cronifique y recuerda que este tipo de zonas no se crean "de la noche a la mañana".

"El tiroteo registrado en Isla Cristina vuelve a poner el foco sobre una realidad que no puede abordarse como un hecho aislado. La asociación considera especialmente preocupante que este tipo de episodios se produzcan en poblaciones que están experimentando un crecimiento sostenido de la actividad vinculada al narcotráfico y donde la presión policial no es suficiente para garantizar un control efectivo y permanente del territorio", ha señalado en un comunicado remitido a EFE. EFE

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