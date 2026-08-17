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Unas 200 personas 'sacan en procesión' a Lorca por las calles de Madrid

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Madrid 17 ago (EFE).- Algo más de 200 personas al ritmo de bailes, música y poesía han acompañado este lunes al poeta Federico García Lorca en una "peregrinación laica" por lugares emblemáticos de su vida en Madrid, en un acto titulado 'Saca Nocturna' cuando se cumplen 90 años de su fusilamiento.

La marcha ha comenzado a las puertas del Palacio de Velázquez, en el Parque del Retiro, donde una decenas de actores ataviados con todos los colores del arcoiris han 'robado' una escultura de García Lorca que forma parte de la exposición 'La Perla Peregrina', de Fernando Sánchez Castillo.

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Con ella en volandas han salido a la escalinata de la entrada entre gritos de júbilo: "Ha vuelto, Federico ha vuelto; Federico vive", que ha sido recibido con aplausos por los participantes y curiosos.

Ahí ha comenzado un periplo por el Parque del Retiro y la Cuesta de Moyano, donde los actores han recitado algunos poemas, antes de enfilar el Paseo del Prado hasta las puertas del Museo y la calle Huertas y llegar al Teatro Español, en la Plaza de Santa Ana.

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"Va a haber música, poemas, danza, 'performance' y lo que va a haber sobre todo es un encuentro de todos los que amamos a Federico y todos los que tenemos esta necesidad de reparar ese pasado irreparable", ha explicado el comisario y director de Juan Gómez Alemán.

Organizada con el nombre de 'Saca Nocturna' la "caminata, manifestación y peregrinación" buscaba “sacar el cuerpo de Federico para devolverlo el pueblo y para reivindicar el cuerpo de todos los desaparecidos y hacer una especie de justicia poética, o intentarlo, para reparar este pasado irreparable".

Una "saca" era el nombre con el que, en la Guerra Civil, se conocía al proceso de sacar a miles de presos de las cárceles para llevarlos a fusilar en plena noche, de forma masiva y extrajudicial, como en el caso de las matanzas de Paracuellos del Jarama en otoño del 1936.

La 'performance' ha sido organizado por Cultura Orgullosa, un organismo de Ministerio de Igualdad y con el apoyo del Ministerio de Cultura. EFE

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