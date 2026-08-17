Un acertante de Salamanca gana 1,15 millones en la Primitiva del lunes

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Madrid, 17 ago (EFE).- En el sorteo de La Primitiva de hoy lunes 17 de agosto existe un boleto acertante validado en Salamanca que cobrará un premio acumulado de 1.151.151,39 euros.

El boleto ha obtenido 515.440,92 euros correspondientes a un premio de categoría especial (6 aciertos + reintegro) más 635.710,47 euros de un premio de primera categoría (6 aciertos).

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El acertante validó su boleto en el despacho receptor número 64.865 de Salamanca, situado en avenida de los Comuneros, 39-45.

De segunda categoría (5 aciertos + complementario) existen dos boletos acertantes, con un premio de 51.544,09 euros, que han sido validados en la administración número 36 de Badalona (Barcelona), situada en Del Mar, 124, y en el despacho receptor número 29.130 de Melide (A Coruña), situado en Arzúa, 5

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Combinación ganadora: 04-46-02-28-48-19

Complementario:18 y Reintegro:0

JOKER: 7076326

EFE

amd/fp