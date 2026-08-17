Turull (Junts), por los 9 años de los atentados del 17A: "Persistiremos hasta saber toda la verdad"

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El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha recordado este lunes el noveno aniversario de los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona), y ha afirmado: "Persistiremos hasta saber toda la verdad. Por las víctimas, por sus familiares y por el conjunto de los catalanes".

"La verdad de lo que pasó y por qué pasó. Y este es también uno de tantos déficits democráticos del Estado español. Y en este caso es más que evidente", ha sostenido en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

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También en una publicación en 'X', Junts ha asegurado que la memoria de los atentados "continua viva y perdurará", y ha subrayado su compromiso con la verdad, la justicia y la reparación.