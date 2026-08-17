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Scheffler extiende su ventaja y Rahm baja al decimoquinto puesto

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Redacción deportes, 17 ago (EFE).- La abrumadora victoria del estadounidense Scottie Scheffler en el Fedex St. Jude Championship le permite aumentar su ventaja sobre el norirlandés Rory McIlroy al frente de la clasificación mundial de golf, en la que el español Jon Rahm, que no tuvo torneo este fin de semana, baja al decimoquinto puesto.

Scheffler, que ganó su segundo torneo de la temporada, acumula 17.69 puntos de media, mientras que McIlroy, que solamente pudo acabar en el puesto 66 en Memphis, le sigue con 8.76 y el tercero, el también norteamericano Cameron Young, tiene 7.97.

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AsImismo, el inglés Tommy Fleetwood (5.57) arrebata el quinto puesto al estadounidense Russel Henley (5.57) y Sam Burns (5.43), tercero este domingo, irrumpe en el 'top 10' y se instala en el séptimo puesto, con lo que sale de dicha zona Collin Morikawa.

Rahm, que el próximo fin de semana jugará en Indianápolis el último torneo del curso del LIV, en el que ya se ha proclamado campeón, baja de la decimotercera a la decimoquinta plaza, y también sufren un ligero retroceso Eugenio López Chacarra, ahora 64, y David Puig, 78. EFE

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