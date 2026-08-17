Rescatada la figura de la única española que fue procesada por Actividades Antiamericanas

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Alfredo Valenzuela

Sevilla, 17 ago (EFE).- La profesora y periodista republicana Ernestina González, cuyo esposo, Leo Fleichman, fue el primer voluntario norteamericano caído en la Guerra Civil, fue la única española enjuiciada en su exilio en Estados Unidos por el Comité de Actividades Americanas, que la encarceló, y su figura ha sido recuperada con la biografía 'Ernestina González, un pulso antifranquista'.

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Escrita por la catedrática de Literatura Española en la Universidad de Connecticut (EE. UU.) Ana María Díaz Marcos y publicada en la colección 'España en armas' que la editorial sevillana Espuela de Plata consagra a la Guerra Civil española, esta biografía rescata la figura de una mujer por completo olvidada, que fue íntima amiga de Federico García Lorca, Dalí y Buñuel.

Ernestina González (Medina de Pomar, Burgos, 7 de noviembre de 1896) pertenece al grupo de las primeras universitarias españolas, fue alumna de Miguel de Unamuno y compañera de Victoria Kent en la Residencia de Señoritas, y la publicación de su biografía se produce en el 50 aniversario de su muerte (Madrid, 2 de mayo de 1976).

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Nada más enviudar se implicó en una intensa actividad de propaganda antifranquista desde Nueva York, lo que mereció ser investigada por el FBI, que la vigiló durante décadas y le abrió dos casos de alto secreto que formaron parte de su procesamiento por el Comité de Actividades Antiamericanas.

A lo largo de su vida ejerció como activista, profesora, bibliotecaria, periodista y directora de radio, y el periodista estadounidense Joseph Starobin dijo que poseía una "voz de ametralladora" por su combatividad, según cuenta esta biografía que sigue sus pasos de Burgos a Salamanca y de Madrid a París, Nueva York y México.

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La catedrática Díaz Marcos ha explicado a EFE que se encontró con la figura de Ernestina González cuando estudiaba el periódico antifascista 'La voz', publicado en Nueva York durante la Guerra Civil; allí halló el discurso 'Mujeres a la lucha' pronunciado por ella en el teatro Royal Windsor en diciembre de 1937.

"Sus palabras hervían y me pregunté cómo era posible que no supiéramos absolutamente nada de una republicana que abarrotaba teatros y enardecía a las multitudes en Estados Unidos; no entendía cómo una bibliotecaria burgalesa pudo hacer tanto ruido y tener tanta relevancia internacional para desaparecer luego del relato histórico sin dejar rastro", ha dicho, para continuar:

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"Mientras escribía esta biografía muchas veces me parecía estar redactando una novela porque Ernestina tuvo una vida absolutamente increíble, con elementos de tragedia, espionaje, resiliencia y exilios que superan cualquier historia de ficción".

"No olvidaré el día que el FBI me envió un extenso dossier que documentaba la intensa vigilancia a la que la había sometido durante casi 20 años por su trabajo como activista, periodista y directora de radio; en los archivos de Maryland me desclasificaron unos documentos con información extraordinaria sobre su vida y militancia", ha añadido la investigadora.

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Díaz Marcos tuvo la fortuna de entrevistar a la hija del director de 'La voz', Gloria Barbazán, que le describió aquel Nueva York solidario con la República española; a Elena Cordón, la hija del biólogo Faustino Cordón, única persona que recuerda a Ernestina como una mujer alegre y luchadora pues seguía teniendo amistad con su padre tras regresar a España.

"Han sido cinco años de entrevistas y un periplo casi detectivesco por infinidad de archivos en Estados Unidos, Francia, España y México", ha resumido la biógrafa parte de su trabajo.

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"Tanto ella como la mayoría de los miembros ejecutivos del Comité Pro Refugiados Antifascistas que no se retractaron ni quisieron delatar a otras personas fueron a la cárcel. Ernestina estuvo presa tres meses en Virginia. Ella y otras cuatro mujeres de la misma organización fueron las primeras presas políticas estadounidenses después de las sufragistas. Ernestina fue la única española. EFE

(Foto)