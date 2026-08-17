Ocho muertos en otros tantos accidentes de tráfico el fin de semana

Guardar

Madrid, 17 ago (EFE).- Ocho personas, entre ellas un peatón, han muerto en otros tantos accidentes de tráfico ocurridos este fin de semana, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Tres de los siniestros mortales ocurrieron el viernes 14, uno el sábado y otros cuatro el domingo, y seis de ellos tuvieron lugar en vías convencionales, mientras que los dos restantes sucedieron en autopistas o autovías.

PUBLICIDAD

Entre los siniestros ha habido cuatro salidas de la vía y cuatro colisiones, según el balance que contabiliza los accidentes mortales ocurridos en vías interurbanas entre las 15:00 horas del viernes 14 y las 24 horas del domingo 16 de agosto.

Una de esas colisiones se produjo en Badajoz, con tres vehículos implicados en la carretera N-523, que une Cáceres y Badajoz, a la altura de Gévora. Un joven falleció y otros cinco hombres resultaron heridos.

PUBLICIDAD

Además de en Badajoz, los accidentes de este fin de semana han tenido lugar en Manresa (Barcelona), Riudellots de la Selva (Girona), Paterna de Rivera (Cádiz), Millana (Guadalajara), Chinchón (Madrid), San Cristóbal de la Vega (Segovia) y Albalat dels Sorells (Valencia).

En el acumulado anual hasta el 16 de agosto, 673 personas han muerto en la carretera, según los datos de la DGT. EFE