Marc Aguado: "En un desajuste nos han hecho su gol"

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A Coruña, 17 ago (EFE).- El centrocampista Marc Aguado, autor del gol del empate frente al Deportivo (1-1), se mostró contento con la imagen que ofreció el Elche en Riazor, pese a que el conjunto gallego se adelantó tras un desajuste entre Buba Sangaré y Affengruber.

“Veníamos con la intención de sumar de tres, creo que hemos tenido nuestras opciones, pero en un desajuste que hemos tenido en la primera parte nos han hecho un gol. Más allá de eso, creo que en líneas generales hemos hecho un buen partido, ahora a por más”, comentó a Dazn tras el encuentro.

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El futbolista maño ve muchas similitudes entre el nuevo Elche de Martín Anselmi y el de las últimas temporadas dirigido por Eder Sarabia.

“Una de las cosas que tiene que definir a este equipo es la valentía independientemente del entrenador, tenemos que saber cuáles son nuestras características y con la ayuda del entrenador sacar lo mejor de nuestro potencial”, destacó. EFE

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