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Los reyes trasladan sus condolencias a los familiares del militar fallecido en el incendio

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Madrid, 17 ago (EFE).- El rey Felipe VI y la reina Letizia han trasladado este lunes todo su cariño y condolencias a los familiares y compañeros del cabo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) Javier García Sancho, fallecido cuando trabajaba en la extinción del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca).

García Sancho, miembro del Batallón de Intervención en Emergencias IV (Zaragoza), murió este domingo al volcar un camión autobomba mientras trabajaba en el operativo de extinción del incendio.

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Los reyes también han expresado su deseo de que los otros tres militares heridos como consecuencia de este accidente "se recuperen bien y lo más pronto posible".

Los cuatro miembros de la UME formaban parte del operativo que trabaja para extinguir el incendio de Las Peñas de Riglos, que afecta a una superficie superior a las 16.000 hectáreas. EFE

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