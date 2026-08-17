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Liga gana en Ecuador el clásico a Aucas con la mirada puesta en cuartos de Libertadores

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Guayaquil (Ecuador), 16 ago (EFE).- Liga Deportiva Universitaria de Quito se impuso este domingo por 0-1 al Aucas en el denominado superclásico capitalino, con una alineación plagada de suplentes y la mirada puesta en el partido del próximo jueves ante el brasileño Mirassol por el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Al equipo dirigido por el entrenador argentino Gustavo Álvarez le bastó la anotación del extremo izquierdo Yerlin Quiñónez, en el minuto 35, para que acumulara 38 puntos y escalara al quinto lugar de la tabla de posiciones, mientras el Aucas quedó tercero, con 41.

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Álvarez dio un descanso a la mayoría de los jugadores titulares para el decisivo partido del próximo jueves ante el Mirassol con el que empató por 1-1 el partido de ida disputado en Brasil.

Por su parte, el Emelec rompió una racha de cinco partidos sin saborear la victoria tras ganar 2-1 a Técnico Universitario, con una destacada actuación del atacante argentino Luca Klimowicz, autor de los dos tantos. El gol del cuadro universitario lo anotó el defensa colombiano Julián Anaya.

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Así, Emelec acumuló 32 unidades y accedió al décimo lugar de la tabla de posiciones, mientras el Técnico Universitario pasó al decimocuarto, con 26 puntos, ahondando más su crisis futbolística, que se unió a la salida de su entrenador, el colombiano Bernardo Redin. En su lugar llegará este lunes el argentino Ismael Blanco.

El Orense también se reencontró con el triunfo tras dos derrotas y un empate, y se impuso por 2-0 a Deportivo Cuenca. No obstante, se mantuvo entre los equipos que disputarán el hexagonal para evitar la pérdida de la categoría para el próximo año, con 30 unidades y en el decimotercer lugar.

El atacante argentino Agustín Herrera metió los dos goles, que frenaron al cuadro cuencano en el undécimo lugar, con 31 unidades.

Mientras que el Independiente del Valle continúa como líder absoluto, con 64 puntos; el Macará quedó en el segundo lugar con 41 unidades, a la espera de su partido de este lunes contra la Universidad Católica, que tiene 39.

La vigésima quinta fecha de la liga profesional ecuatoriana concluirá este lunes con el enfrentamiento entre Macará y Universidad Católica. EFE

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