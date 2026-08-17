Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Las estadísticas no recogen todas las situaciones de riesgo de violencia para las mujeres

Guardar

València, 17 ago (EFE).- Un estudio internacional liderado por la Universitat Politècnica de València (UPV) revela que las estadísticas policiales son fundamentales para conocer la violencia contra las mujeres, pero no muestran toda la realidad ya que existen zonas de riesgo que pasan desapercibidas en los registros oficiales.

"Combinar datos oficiales con información aportada por la ciudadanía y redes sociales permite identificar espacios donde las mujeres se sienten inseguras aunque apenas existan denuncias”, apunta Ana Belén Anquela, investigadora del Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría de la UPV y primera autora del estudio.

PUBLICIDAD

El trabajo, publicado en la revista Cities, analiza tres ciudades: València, Toluca (México) y Dublín (Irlanda), e información procedente de mapas colaborativos elaborados por la ciudadanía, publicaciones en la red social X y registros policiales, comparando además distintos momentos del día y de la semana, según la UPV.

"Los datos policiales son imprescindibles, pero por sí solos no permiten comprender cómo experimentan las mujeres la seguridad en el espacio público. Incorporar la percepción ciudadana ayuda a detectar problemas que de otra forma permanecerían ocultos", explica Eloina Coll, investigadora del Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría de la UPV y coautora del trabajo.

PUBLICIDAD

La investigación pone de manifiesto el valor de la ciencia ciudadana para completar la información disponible sobre seguridad urbana.

En este sentido, los mapas participativos, donde las propias mujeres señalan los lugares en los que se sienten inseguras, ofrecen resultados especialmente consistentes en las tres ciudades analizadas; las redes sociales también aportan información útil, aunque su capacidad depende del contexto y del grado de utilización de estas plataformas.

"Combinar distintas fuentes de información proporciona una visión mucho más completa de la violencia en los espacios urbanos y puede ayudar a diseñar políticas públicas más eficaces para prevenirla", destaca Angel Martín, investigador de la UPV y coautor también del trabajo.

En el estudio ha participado también Sandra Hernández Zetina, investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México y doctoranda en Ingeniería Geomática en la Universitat Politècnica de València.

“Este trabajo forma parte de mi investigación doctoral y muestra cómo la Ingeniería Geomática puede transformar las experiencias cotidianas de las mujeres en conocimiento territorial útil para comprender la seguridad urbana", ha explicado.

Más allá de generar datos, el objetivo es convertir esas experiencias en evidencia que permita identificar patrones espaciales, fortalecer la inteligencia territorial y aportar elementos para una gobernanza urbana más sensible a las realidades que viven las mujeres en el espacio público, ha señalado Sandra Hernández.

En España, en lo que va de 2026, han sido asesinadas 36 mujeres por sus parejas y exparejas, la peor cifra desde el año 2019.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Por qué la corteza del semicurado es negra? Una guía para distinguir quesos según el color de su capa exterior

El color de la corteza puede servirnos como una guía visual rápida para identificar la maduración y el tipo de leche que se ha utilizado para elaborar el queso

¿Por qué la corteza del semicurado es negra? Una guía para distinguir quesos según el color de su capa exterior

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

El incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) arrasa 17.500 hectáreas y encara una jornada decisiva tras cobrarse la vida de un miembro de la UME

El dispositivo aragonés de extinción ha avanzado durante la noche gracias a la lluvia, pero un posible repunte por la subida de las temperaturas y la presencia de viento podrían complicar los trabajos

El incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) arrasa 17.500 hectáreas y encara una jornada decisiva tras cobrarse la vida de un miembro de la UME

Una empresa deberá indemnizar a una trabajadora que se reincorporó tras 16 años de excedencia por maternidad por no haberle pagado los complementos de antigüedad

La mujer enlazó varios permisos de maternidad y excedencias, ya que durante ese periodo fue madre de seis hijos

Una empresa deberá indemnizar a una trabajadora que se reincorporó tras 16 años de excedencia por maternidad por no haberle pagado los complementos de antigüedad

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una empresa deberá indemnizar a una trabajadora que se reincorporó tras 16 años de excedencia por maternidad por no haberle pagado los complementos de antigüedad

Una empresa deberá indemnizar a una trabajadora que se reincorporó tras 16 años de excedencia por maternidad por no haberle pagado los complementos de antigüedad

Zapatero los depuró y Pedro Sánchez rechazó recuperarlos: los dos batallones de la Legión en Ceuta y Melilla que el PP exige rescatar para reforzar los dos enclaves

Para qué sirven las líneas verdes pintadas junto al arcén en algunas carreteras: la curiosa medida de la DGT para cambiar la forma en la que conduces

El “hombre más peligroso de Alemania”: quién es el rostro amable de la AfD que inquieta a su propio partido por rodearse de exmilitantes nazis

Cientos de migrantes levantan chozas improvisadas con cañas, plásticos y cartones en la playa del Trampolín de Ceuta mientras esperan una solución a su situación

ECONOMÍA

Abre The Link, el rascacielos más alto de Francia, en París: dos torres conectadas y ningún trabajador a más de 50 metros de un mirador o zona verde

Abre The Link, el rascacielos más alto de Francia, en París: dos torres conectadas y ningún trabajador a más de 50 metros de un mirador o zona verde

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Un empresario está construyendo una inmensa red de túneles bajo los Alpes para que millonarios de todo el mundo tengan su fortuna a salvo incluso de drones

Cuál es la familia más rica de Castilla-La Mancha, según la lista Forbes: son dueños del grupo lácteo más famoso de España y su fortuna ha crecido un 12,5% en el último año

Hacienda gana adeptos con los años: uno de cada 3 jóvenes cree que viviríamos mejor sin impuestos frente a solo un 11% de los mayores de 65

DEPORTES

¿A los jugadores ya no les gusta el fútbol? “No deja de ser un trabajo y es muy normal que durante el tiempo libre realicen otras actividades”

¿A los jugadores ya no les gusta el fútbol? “No deja de ser un trabajo y es muy normal que durante el tiempo libre realicen otras actividades”

Más competencia para Ferran: Mika Godts y Akliouche se suman al ataque de Luis Enrique y provocan ‘overbooking’ en la delantera del PSG

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Barça y Manchester City llegan a un acuerdo por Rodri y cierran el traspaso del centrocampista por una cifra inferior a los 80 millones de euros

Ni la pandemia la lió tanto: LaLiga empieza a medio gas y se descuelga del resto de Europa