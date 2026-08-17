La pérdida de un título al que el PSG estaba abonado, una advertencia para hacer ajustes

Guardar

París, 17 ago (EFE).- La pérdida ante un Lens combativo de la Supercopa de Francia el domingo, un título al que el París Saint-Germain (PSG) ha estado abonado en los últimos años, supone una advertencia para que el entrenador español Luis Enrique Martínez haga ajustes en los prolegómenos de la temporada, aunque dice no estar preocupado.

El PSG, al que desde 2013 sólo se le había escapado el llamado Trofeo de los Campeones una vez, en 2021 cuando fue derrotado por el Lille, recibió esta vez el revés de otro equipo de la región, el Lens, que se mostró eficaz a falta de haber dominado.

PUBLICIDAD

En su primera reacción a la derrota, Luis Enrique subrayó que estaba "contento de lo que (había) visto durante todo el partido".

"No del resultado, evidentemente, pero de lo que hemos hecho", puntualizó el técnico español, y de forma particular de "la intensidad" que habían mostrado sus jugadores, "sobre todo en este momento de la temporada".

PUBLICIDAD

Una forma de evacuar presión a una semana del inicio de la liga francesa, en la que se estrenará en su estadio, el Parque de los Príncipes, ante el Rennes.

En cualquier caso, dejarse escapar el del Trofeo de los Campeones ante un Lens que no lo había conseguido nunca, y que sólo una vez había sido subcampeón en 1998, cuando precisamente perdió ante el PSG, es algo a lo que el club de la capital francesa no está acostumbrado desde que llegó al banquillo Luis Enrique en el verano de 2023.

PUBLICIDAD

En estos tres años, la de este domingo fue la segunda final de la que salió con las manos vacías, después de la de la Copa del Mundo de Clubes el pasado verano, frente a diez victorias.

El entrenador está terminando de ajustar su plantilla, que esta última semana ha tenido un doble refuerzo muy significativo, el de Ferran Torres, la estrella de la selección española en la final del Mundial, autor del gol que le dio el título frente a Argentina (1-0), y el del internacional belga Mika Godts.

PUBLICIDAD

Estas llegadas prefiguran algunos movimientos de la fase final del mercado de verano en la que se espera en particular la salida del internacional francés Bradley Barcola.

Luis Enrique echó balones fuera cuando se le preguntó por el futuro de Barcola: "Hablaré sobre el 'mercato' cuando el 'mercato' haya terminado". Lo cierto es que todo apunta a que no volverá a vestir la camiseta del PSG a la vista de que el técnico español no lo utilizó ni para la final de la Supercopa de Europa, ni para la del Trofeo de los Campeones. EFE

PUBLICIDAD