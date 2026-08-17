La búsqueda de los restos de García Lorca, una historia sin final que suma capítulos

Guardar

María Ruiz

Granada, 17 ago (EFE).- El Peñón del Colorado de Alfacar (Granada) ha sido durante décadas el escenario de infructuosas búsquedas de los restos de Federico García Lorca, una historia que 90 años después de su asesinato mantiene un final abierto pero suma otros hallazgos, como nuevos versos, canciones inéditas o imágenes.

PUBLICIDAD

Hace casi dos décadas que Alfacar, pueblo de panaderos ligado para siempre al autor de 'Yerma', ha sido escenario de búsquedas fallidas de los restos del poeta nacido en Fuente Vaqueros (Granada), intentos de poner el punto final a su asesinato.

La madrugada del 18 de agosto de 1936, García Lorca fue asesinado junto al maestro republicano Dióscoro Galindo y los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas, un episodio de la Guerra Civil que mató la producción del artista y abrió un culebrón de intentos por localizar su fosa, públicos y privados.

PUBLICIDAD

Las investigaciones de expertos lorquianos como Miguel Caballero o Ian Gibson o los recuerdos legados de padres a hijos sobre lo que pasó en Alfacar aquella madrugada han marcado durante casi dos décadas dónde entraba el georradar, dónde volver excavar y siempre con el mismo final.

La zona del Caracolar centró en 2009 una campaña de la Junta de Andalucía que terminó sin éxito, como todas, y también fue el escenario de los trabajos basados en datos geoarqueológicos y paleogeográficos que dirigió Javier Navarro, al frente del último equipo que ha buscado a García Lorca.

PUBLICIDAD

Trabajaron en un área delimitada cercana al Barranco de Víznar y a unos 500 metros del paraje en el que la Junta intervino sin éxito tras corregir un error de metros después de que el general Nestares, hijo del que fuera capitán José María Nestares Cuéllar, jefe del frente de Víznar y miembro de Falange, volviera al lugar de los hechos y cambiara las medidas iniciales.

En esta trama hay también dos bandos, el de la familia del dramaturgo que no ha apoyado ninguna de las búsquedas de los restos de Federico, y el de los allegados de otros represaliados como Nieves García Catalán, acogida desde pequeña por la familia de Dióscoro Galindo.

PUBLICIDAD

Por eso en Alfacar ya no se busca a Lorca pero sí al resto de víctimas con un equipo multidisciplinar de la Universidad de Granada que dirige Francisco Carrión, un trabajo que empezó en 2021 y que ha servido para identificar a una quincena de personas de las 166 recuperadas del Barranco de Víznar.

Ya no se busca la fosa de Lorca pero sí a Federico y su obra, un legado que sigue incorporando hallazgos como las filmaciones inéditas del autor de 'Yerma' localizadas en el archivo privado de Menéndez Pidal.

PUBLICIDAD

También ha aparecido en este siglo que ya no vio el poeta una pieza musical que firmó un García Lorca joven y que ha cobrado vida gracias a otros artistas, o una lata de películas de rollo fotoquímico que muestran al poeta en movimiento, sonreír tras un acto con La Barraca.

A este abanico de hallazgos se ha sumado el pasado abril un nuevo poema que podría ser de Lorca localizado por el cantaor Miguel Poveda, encargado de descubrir en el reverso de un libro comprado en un anticuario de Alemania unos versos a lápiz.

PUBLICIDAD

Fechados en 1933 serían, según la filóloga y experta en García Lorca Pepa Merlo, "algo nuevo" del autor de 'Romancero gitano' y "Bodas de sangre', entre otras creaciones.

Nuevas partituras, nuevos versos y proyectos para encontrar su voz inmortalizada en su periplo por Nueva York o Argentina, documentales y películas que resucitan su esencia, escriben ahora nuevos capítulos de esta tragicomedia lorquiana.

PUBLICIDAD

El parque de Alfacar diseñado para honrar a Federico García Lorca y al resto de víctimas, volverá esta noche a recordar su asesinato, un homenaje que ya es para todos, como la búsqueda de fosas en el Barranco. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8003963295, 8003910777, 8003881717)

1011241