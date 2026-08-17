Granada vive la primera madrugada de tranquilidad sísmica desde el terremoto de Alhendín

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Granada, 17 ago (EFE).- El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado solo tres terremotos desde esta medianoche y durante la madrugada, y los tres de intensidades inferiores a los dos grados de magnitud, la primera noche sin sobresaltos sísmicos desde el terremoto principal de Alhendín registrado el sábado.

Este organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible contabiliza solo tres temblores en Huétor Vega y Ogíjares, de 1.5 grados, y en Cenes de la Vega, de 1.6, registrados entre la 1:08 y las 5:40 horas de este lunes.

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Los seísmos de Ogíjares y Cenes, pese a producirse a una profundidad de 8 y 16 kilómetros respectivamente, han sido sentidos por la población.

Expertos del Instituto Andaluz de Geofísica han explicado que el terremoto registrado a la 1:04 del sábado en Alhendín, de intensidad 5, cuadra con una serie sísmica que conlleva un temblor principal y otros movimientos de una fuerza que irá decreciendo.

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La Junta de Andalucía mantiene activa la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico en la provincia de Granada desde el terremoto de intensidad 5 registrado a la 1:04 de la madrugada del sábado y con epicentro en Alhendín. EFE

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