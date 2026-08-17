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España vence a EE.UU. y se acerca a la primera plaza del grupo B

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Santa Cruz de Tenerife, 17 ago (EFE).- La selección española ha conseguido este lunes su segundo triunfo consecutivo en la Copa del Mundo sub-18 que se disputa en Tenerife tras vencer a Estados Unidos por 16 a 11.

Las anfitrionas volvieron a coger fuerzas gracias a la atmósfera creada por la afición del Centro de Deportes Acuáticos de Tenerife y comenzaron la cita mandando con un 5-3 al final del primer periodo.

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No obstante, Estados Unidos remontó bajo el liderazgo de Margaret Ryan y consiguió darle la vuelta al marcador de cara al descanso (7-8).

En el tercer asalto la cuenta siguió ajustada (10-10) pero gracias a una recta final de periodo increíble en la que España anotó tres goles en apenas un minuto, la balanza volvió a caer del lado de las locales.

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Fue un trallazo lejano sobre la bocina de Queralt Anton (13-10) lo que desató la locura en la instalación del Puerto de la Cruz y lo que sirvió de mecha para que el equipo completara un un último cuarto sólido que le permitió poner el 16-11 definitivo.

Con esta victoria, el conjunto español se sitúa en la primera posición del grupo B y se consolida como favorita para alzarse como cabeza de serie, si bien, aún debe disputar un duelo más ante China, que cuenta con un balance equilibrado de un triunfo y una derrota.

En el resto de grupos, Grecia se ha colocado como primera en el A, mientras que Nueva Zelanda y Canadá mantienen el liderato en los grupos C y D, respectivamente. EFE

ip/asc

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