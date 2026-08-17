El Levante traspasa al hondureño Kervin Arriaga al AEK de Atenas

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Redacción deportes, 17 ago (EFE).- El Levante UD y el AEK de Atenas acordaron este lunes el traspaso del jugador hondureño Kervin Arriaga al conjunto griego, informó el equipo español en su web oficial.

El defensor llegó hace una temporada al Levante procedente del Partizan de Belgrado aunque los últimos meses había competido, en calidad de cedido, con el Real Zaragoza en la Segunda División española.

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Aunque el hondureño se desplazó el sábado con la expedición 'granota' a Barcelona y era uno de los quince jugadores que el Levante tenía inscritos en la Liga cuatro horas antes del encuentro de Primera División frente al Espanyol, finalmente el club valenciano lo retiró de su convocatoria a la espera de que se cerrase su traspaso al AEK.

El jugador llegó al Levante hace ahora un año tras el pago de cerca de medio millón de euros por el 75% de sus derechos. Arriaga firmó un contrato hasta 2028 y la pasada campaña fue pieza clave en la salvación del equipo valenciano. EFE

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