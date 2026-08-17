El Gobierno de Aragón evalúa los servicios para el regreso de los desalojados en Huesca

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Zaragoza, 17 ago (EFE).- El Gobierno de Aragón empezará a evaluar los servicios básicos de los municipios desalojados por el incendio iniciado el pasado lunes en Las Peñas de Riglos (Huesca) para valorar el regreso de los vecinos a algunos núcleos, lo que no quiere decir que sea "hoy ni que sea mañana", aunque ha lanzado este lunes un mensaje de "optimismo", pero también "de prudencia".

La pasada noche fue la segunda de trabajo favorable en el incendio tras la lluvia caída en algunas de las zonas afectadas, que ha permitido avanzar en las labores de extinción y ha ayudado a "apagar llama", según ha dicho tras el Cecopi el consejero de Medio Ambiente, Luis Biendicho, quien ha apuntado no obstante que se sigue "en una lucha que es larga".

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Con una superficie provisional afectada que se mantiene en 17.500 hectáreas y un perímetro de 100 kilómetros, de cara a las próximas horas, y a la espera de la evolución de las temperaturas y del comportamiento del viento, el operativo concentrará sus mayores esfuerzos en el flanco derecho del incendio.

Ni los 19 municipios evacuados ni los monasterios de San Juan de la Peña corren peligro, ha dicho, por lo que el objetivo para este lunes es seguir realizando trabajos de anclaje tras las lluvias de este domingo, sobre todo en el sector norte de cabeza próximo a la Peña Oroel, y para evitar que haya reproducciones en otras zonas.

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"Con la lluvia de ayer hemos avanzado muchísimo, pero que no nos cree una falsa sensación de seguridad", ha reclamado Biendicho, quien ha pedido prudencia a la ciudadanía para que no intente acceder por su propia cuenta a los municipios y no se acerque a las zonas de trabajo.

Asimismo, hoy se va a empezar a analizar cómo se encuentra el estado de los servicios -suministro eléctrico, telefonía y abastecimiento de agua- para el regreso de los vecinos.

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Las telecomunicaciones ya han sido recuperadas, el suministro eléctrico se espera restablecer de forma progresiva a lo largo del día y se iniciará también el análisis del estado de los abastecimientos de agua potable para determinar posibles daños.

Este lunes se van a seguir organizando convoyes para que los vecinos puedan acceder a los municipios de Anzánigo y de Alastuey.

El incendio mantiene evacuadas a 1.046 personas, de las que 80 permanecen alojadas en los recursos habilitados por las administraciones.

Permanecen cortadas en varios puntos la A-120,5, la A-132, la N-240, los accesos al Monasterio de San Juan de la Peña, la A-2602, la HU-V-3001, la HU-V-3003 y la carretera local HF-0262-BA. Igualmente sigue suspendida la circulación por la vía ferroviaria convencional entre Sabiñánigo y Ayerbe.

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En cuanto a la meteorología, Biendicho ha apuntado que este lunes vuelven a subir las temperaturas y baja la humedad, con viento de noroeste que será intenso entre las 13 y las 21 horas y que se esperan dos días de inversión térmica, aunque la previsión es que luego entre un frente de lluvias que puede durar varios días. EFE