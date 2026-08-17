Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

El Gobierno de Aragón evalúa los servicios para el regreso de los desalojados en Huesca

Guardar

Zaragoza, 17 ago (EFE).- El Gobierno de Aragón empezará a evaluar los servicios básicos de los municipios desalojados por el incendio iniciado el pasado lunes en Las Peñas de Riglos (Huesca) para valorar el regreso de los vecinos a algunos núcleos, lo que no quiere decir que sea "hoy ni que sea mañana", aunque ha lanzado este lunes un mensaje de "optimismo", pero también "de prudencia".

La pasada noche fue la segunda de trabajo favorable en el incendio tras la lluvia caída en algunas de las zonas afectadas, que ha permitido avanzar en las labores de extinción y ha ayudado a "apagar llama", según ha dicho tras el Cecopi el consejero de Medio Ambiente, Luis Biendicho, quien ha apuntado no obstante que se sigue "en una lucha que es larga".

PUBLICIDAD

Con una superficie provisional afectada que se mantiene en 17.500 hectáreas y un perímetro de 100 kilómetros, de cara a las próximas horas, y a la espera de la evolución de las temperaturas y del comportamiento del viento, el operativo concentrará sus mayores esfuerzos en el flanco derecho del incendio.

Ni los 19 municipios evacuados ni los monasterios de San Juan de la Peña corren peligro, ha dicho, por lo que el objetivo para este lunes es seguir realizando trabajos de anclaje tras las lluvias de este domingo, sobre todo en el sector norte de cabeza próximo a la Peña Oroel, y para evitar que haya reproducciones en otras zonas.

PUBLICIDAD

"Con la lluvia de ayer hemos avanzado muchísimo, pero que no nos cree una falsa sensación de seguridad", ha reclamado Biendicho, quien ha pedido prudencia a la ciudadanía para que no intente acceder por su propia cuenta a los municipios y no se acerque a las zonas de trabajo.

Asimismo, hoy se va a empezar a analizar cómo se encuentra el estado de los servicios -suministro eléctrico, telefonía y abastecimiento de agua- para el regreso de los vecinos.

Las telecomunicaciones ya han sido recuperadas, el suministro eléctrico se espera restablecer de forma progresiva a lo largo del día y se iniciará también el análisis del estado de los abastecimientos de agua potable para determinar posibles daños.

Este lunes se van a seguir organizando convoyes para que los vecinos puedan acceder a los municipios de Anzánigo y de Alastuey.

El incendio mantiene evacuadas a 1.046 personas, de las que 80 permanecen alojadas en los recursos habilitados por las administraciones.

Permanecen cortadas en varios puntos la A-120,5, la A-132, la N-240, los accesos al Monasterio de San Juan de la Peña, la A-2602, la HU-V-3001, la HU-V-3003 y la carretera local HF-0262-BA. Igualmente sigue suspendida la circulación por la vía ferroviaria convencional entre Sabiñánigo y Ayerbe.

En cuanto a la meteorología, Biendicho ha apuntado que este lunes vuelven a subir las temperaturas y baja la humedad, con viento de noroeste que será intenso entre las 13 y las 21 horas y que se esperan dos días de inversión térmica, aunque la previsión es que luego entre un frente de lluvias que puede durar varios días. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fabiana Sevillano se pronuncia sobre la supuesta caída de los influencers: “Lo único que puede acabar con nosotros es un concepto nuevo”

La creadora de contenido ha publicado un video en el que reflexiona sobre el futuro de su profesión

Fabiana Sevillano se pronuncia sobre la supuesta caída de los influencers: “Lo único que puede acabar con nosotros es un concepto nuevo”

¿Por qué la corteza del semicurado es negra? Una guía para distinguir quesos según el color de su capa exterior

El color de la corteza puede servirnos como una guía visual rápida para identificar la maduración y el tipo de leche que se ha utilizado para elaborar el queso

¿Por qué la corteza del semicurado es negra? Una guía para distinguir quesos según el color de su capa exterior

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

El incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) arrasa 17.500 hectáreas y encara una jornada decisiva tras cobrarse la vida de un miembro de la UME

El dispositivo aragonés de extinción ha avanzado durante la noche gracias a la lluvia, pero un posible repunte por la subida de las temperaturas y la presencia de viento podrían complicar los trabajos

El incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) arrasa 17.500 hectáreas y encara una jornada decisiva tras cobrarse la vida de un miembro de la UME

Una empresa deberá indemnizar a una trabajadora que se reincorporó tras 16 años de excedencia por maternidad por no haberle pagado los complementos de antigüedad

La mujer enlazó varios permisos de maternidad y excedencias, ya que durante ese periodo fue madre de seis hijos

Una empresa deberá indemnizar a una trabajadora que se reincorporó tras 16 años de excedencia por maternidad por no haberle pagado los complementos de antigüedad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una empresa deberá indemnizar a una trabajadora que se reincorporó tras 16 años de excedencia por maternidad por no haberle pagado los complementos de antigüedad

Una empresa deberá indemnizar a una trabajadora que se reincorporó tras 16 años de excedencia por maternidad por no haberle pagado los complementos de antigüedad

Zapatero los depuró y Pedro Sánchez rechazó recuperarlos: los dos batallones de la Legión en Ceuta y Melilla que el PP exige rescatar para reforzar los dos enclaves

Para qué sirven las líneas verdes pintadas junto al arcén en algunas carreteras: la curiosa medida de la DGT para cambiar la forma en la que conduces

El “hombre más peligroso de Alemania”: quién es el rostro amable de la AfD que inquieta a su propio partido por rodearse de exmilitantes nazis

Cientos de migrantes levantan chozas improvisadas con cañas, plásticos y cartones en la playa del Trampolín de Ceuta mientras esperan una solución a su situación

ECONOMÍA

Abre The Link, el rascacielos más alto de Francia, en París: dos torres conectadas y ningún trabajador a más de 50 metros de un mirador o zona verde

Abre The Link, el rascacielos más alto de Francia, en París: dos torres conectadas y ningún trabajador a más de 50 metros de un mirador o zona verde

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Un empresario está construyendo una inmensa red de túneles bajo los Alpes para que millonarios de todo el mundo tengan su fortuna a salvo incluso de drones

Cuál es la familia más rica de Castilla-La Mancha, según la lista Forbes: son dueños del grupo lácteo más famoso de España y su fortuna ha crecido un 12,5% en el último año

Hacienda gana adeptos con los años: uno de cada 3 jóvenes cree que viviríamos mejor sin impuestos frente a solo un 11% de los mayores de 65

DEPORTES

¿A los jugadores ya no les gusta el fútbol? “No deja de ser un trabajo y es muy normal que durante el tiempo libre realicen otras actividades”

¿A los jugadores ya no les gusta el fútbol? “No deja de ser un trabajo y es muy normal que durante el tiempo libre realicen otras actividades”

Más competencia para Ferran: Mika Godts y Akliouche se suman al ataque de Luis Enrique y provocan ‘overbooking’ en la delantera del PSG

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Barça y Manchester City llegan a un acuerdo por Rodri y cierran el traspaso del centrocampista por una cifra inferior a los 80 millones de euros

Ni la pandemia la lió tanto: LaLiga empieza a medio gas y se descuelga del resto de Europa