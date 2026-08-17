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El cielo de Andalucía, estrella de un turismo astronómico cada vez más brillante

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María Ruiz y Eva Ruiz Verde

Granada/Sevilla, 17 ago (EFE).- El primero de los tres eclipses solares que podrán verse en España hasta 2028 ha impulsado un turismo astronómico ya asentado en Andalucía, región que aprovecha la calidad de su cielo para disfrutar de puestas de sol, contemplar el firmamento o fenómenos astronómicos especiales.

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Hace más de un década que echó a andar un sector dedicado a buscar la mejor puesta de sol o las vistas de constelaciones más impactantes y que explota la oscuridad del cielo andaluz en una Europa en la que más del 90 % de la población sufre contaminación lumínica.

Ver amanecer a los 3.398 metros de altitud del Veleta y rozar el techo de la península, conocer la orientación de los dólmenes de Gorafe (Granada) bajo la Vía Láctea o saber a qué huele Marte forman parte de una oferta turística cada vez más reluciente.

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Un estudio del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) ha certificado la calidad del cielo del Geoparque de Granada, un espacio protegido por la Unesco que brilla por su oscuridad, lo que confirma su sello como Reserva Starlight.

En este espacio de medio centenar de municipios de Granada trabaja Turismo Astronómico, una empresa formada por un astrónomo, un astrofísico y un fotógrafo reconvertido que han transformado el cielo en su oficina para ofrecer productos para grupos, niños o paquetes personalizados.

"Empezamos como los circos, de pueblo en pueblo, pero la demanda de paquetes privados hace que en lo que queda de año solo tengamos dos fechas para grupos", explica a Efe Miguel Gil, de esta firma afincada en Gorafe (Granada).

Uno de sus productos estrella es una observación sensorial del cielo que activa el tacto tocando meteoritos; el oído, con música; el olfato, con esencias que enseñan a qué huelen la Luna, Marte o la Vía Láctea, y la vista mirando al firmamento.

Suman actividades para niños, que aprenden a convertir una botella en un cohete que decoran y lanzan; o charlas que comienzan a ojo desnudo para sumar telescopios y conocer cómo busca y ha buscado el ser humano la vida en otros puntos del universo.

Gil cree que el sector ha evolucionado en los últimos años con un usuario dispuesto a pagar por sentir las constelaciones, un perfil de turista sostenible que además de consumir este tipo de productos, se queda a dormir en la zona y contribuye al desarrollo de pueblos pequeños, la mayoría en riesgo de despoblación.

También la Sierra Norte sevillana forma parte de la Reserva de la Biosfera Starlight Sierra Morena, que abarca más de 400.000 hectáreas a lo largo de 400 kilómetros en el norte de Andalucía y se extiende por las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén.

"Es la reserva más extensa de todo el planeta", explica a EFE José Manuel López Muriel, responsable de Naturspirit, expertos en turismo de naturaleza y astronomía.

Detalla que esta zona "tiene una contaminación lumínica bastante baja porque son pueblos muy pequeños que además están trabajando en que esa contaminación cada vez sea menor adaptando todas las luminarias públicas, lo que favorece que se pueda disfrutar de un cielo muy oscuro y muy chulo".

Esto, unido a un clima "muy agradable", propicia que haya muchos días al año para disfrutar del astroturismo.

Desde la localidad sevillana de El Pedroso organizan actividades astronómicas que complementan con otras como montar a caballo, degustaciones gastronómicas o visitas a bodegas, un trabajo "a la carta" en el que se adaptan a lo que el cliente desee "para que pueda disfrutar tanto de las estrellas como de las otras cosas".

A su juicio el astroturismo, a través de descubrir la historia y teorías del universo, contribuye a "estimular el intelecto: "Ayuda a comprender cosas nuevas y hace mirar el cielo de otra forma", afirma el responsable de Naturspirit, para quien especialmente la gente que proviene de las ciudades puede tener "una perspectiva diferente de lo que es mirar las estrellas".

Después de colgar el cartel de completo con 'Eclipsia Sevilla' el pasado miércoles, confía en que este evento haya servido de "germen" a los aficionados para que "poco a poco quieran ir aprendiendo más" y "disfrutar de la pasión por la astronomía. EFE

mro-erv/vg/icn

(foto) (vídeo)

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