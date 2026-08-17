Dados de alta los tres militares de la UME heridos en el accidente del incendio de Riglos

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Zaragoza, 17 ago (EFE).- Los tres miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) heridos este domingo en un accidente cuando trabajaban en la extinción del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca), en que murió un compañero, han recibido el alta médica.

Así lo han indicado desde el Gobierno de Aragón este lunes tras la celebración del Cecopi, cuando el consejero de Medio Ambiente, Luis Biendicho, ha vuelto a trasladar el pésame por la muerte de este militar.

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El accidente se produjo al volcar un camión autobomba que trabajaba en el operativo de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos.

De los tres heridos, uno fue atendido en el lugar del accidente y los otros dos fueron trasladados a los hospitales Miguel Servet de Zaragoza y de Jaca (Huesca), según ha informado el Gobierno de Aragón.

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Este mediodía se guardará un minuto de silencio en la sede del Gobierno de Aragón en Zaragoza y ante la puerta del Ayuntamiento de Jaca en recuerdo del militar de la UME fallecido. EFE