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Buena noche de trabajo contra el fuego en Las Peñas de Riglos (Huesca) tras las lluvias

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Zaragoza, 17 ago (EFE).- Los efectivos y medios desplegados para luchar contra el incendio declarado el pasado lunes en Las Peñas de Riglos (Huesca) han llevado a cabo un trabajo muy productivo esta noche tras las precipitaciones caídas y pese a que algunos de los accesos han quedado embarrados tras la lluvia.

Según han adelantado desde el Infoar, en las próximas horas, con la subida de las temperaturas y a la espera del comportamiento del viento se desplegarán los mayores esfuerzos en el flanco derecho.

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El incendio, que afecta ya a unas 17.000 hectáreas de superficie, mantiene evacuadas 19 poblaciones y a un total de 1.046 personas, y se prevé que este lunes se sumen a las labores de extinción los bomberos franceses que se encuentran ya en la zona desde ayer.

Este mediodía se guardará un minuto de silencio en la sede del Gobierno de Aragón en Zaragoza y ante la puerta del Ayuntamiento de Jaca (Huesca) en recuerdo del militar de la UME fallecido este domingo en un accidente sufrido con otros tres compañeros cuando trabajaba en las labores de extinción. EFE

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