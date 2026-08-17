Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Autoridades, víctimas y familias recuerdan los atentados del 17A con una defensa de "la vida y la convivencia'

Imagen GOPYZ24E3ZAERPM3STRHAUE55Y
Guardar

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el presidente del Parlament, Josep Rull; la consellera de Interior de la Generalitat Núria Parlon, víctimas y familiares se han congregado este lunes en la plaça Sant Jaume con motivo del 9º aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) del 17 de agosto de 2017 que dejó 16 muertos, y han recordado la importancia de "la vida, la convivencia y el respeto".

En el acto, que este año no se ha podido celebrar en las Ramblas porque está en obras, se ha expresado el apoyo a las víctimas y sus familiares, en "un recuerdo triste y doloroso que forma parte de nuestra memoria colectiva", ha dicho la conductora del acto, la poetisa Fatima Saheb, mientras que la actriz Marta Bayarri ha leído el poema de Miquel Martí i Pol 'Parlem de tu'.

PUBLICIDAD

Posteriormente, Jofre Bardagí y Ana Fernández han interpretado 'Compta amb mi', del grupo musical 'Txarango' y se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de todas las víctimas, en homenaje a las familias y a las personas que "conviven con su recuerdo", que se ha roto con un aplauso.

"La memoria no es solo recordar lo que pasó, sino decidir cómo cuidarnos, acompañarnos y seguir caminando juntos", ha dicho Saheb, que ha manifestado que la memoria debe seguir recordándonos "la importancia de la vida, la convivencia y el respeto".

PUBLICIDAD

ASISTENTES

También han estado presentes el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, así como representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencias, como el comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius; el jefe de la Guardia Civil en Cataluña, Pedro Antonio Pizarro, y el jefe de los Bombers de Barcelona, Sebastià Massagué, entre otros.

Al homenaje también han asistido el tercer teniente de alcalde de Barcelona y responsable de Seguridad, Albert Batlle; la primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet; el presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera; el presidente de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí; el presidente del grupo de PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret; el secretario general del PP de Cataluña, Juan Fernández; el diputado de Vox en el Parlament Joan Garriga, y la expresidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borràs.

Algunos de los asistentes a este acto de homenaje portaban banderas esteladas y pancartas en las que se podía leer 'Estado asesino', 'Basta de verdugos' y 'Estado español cómplice'.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fabiana Sevillano se pronuncia sobre la supuesta caída de los influencers: “Lo único que puede acabar con nosotros es un concepto nuevo”

La creadora de contenido ha publicado un video en el que reflexiona sobre el futuro de su profesión

Fabiana Sevillano se pronuncia sobre la supuesta caída de los influencers: “Lo único que puede acabar con nosotros es un concepto nuevo”

¿Por qué la corteza del semicurado es negra? Una guía para distinguir quesos según el color de su capa exterior

El color de la corteza puede servirnos como una guía visual rápida para identificar la maduración y el tipo de leche que se ha utilizado para elaborar el queso

¿Por qué la corteza del semicurado es negra? Una guía para distinguir quesos según el color de su capa exterior

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

El incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) arrasa 17.500 hectáreas y encara una jornada decisiva tras cobrarse la vida de un miembro de la UME

El dispositivo aragonés de extinción ha avanzado durante la noche gracias a la lluvia, pero un posible repunte por la subida de las temperaturas y la presencia de viento podrían complicar los trabajos

El incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) arrasa 17.500 hectáreas y encara una jornada decisiva tras cobrarse la vida de un miembro de la UME

Una empresa deberá indemnizar a una trabajadora que se reincorporó tras 16 años de excedencia por maternidad por no haberle pagado los complementos de antigüedad

La mujer enlazó varios permisos de maternidad y excedencias, ya que durante ese periodo fue madre de seis hijos

Una empresa deberá indemnizar a una trabajadora que se reincorporó tras 16 años de excedencia por maternidad por no haberle pagado los complementos de antigüedad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una empresa deberá indemnizar a una trabajadora que se reincorporó tras 16 años de excedencia por maternidad por no haberle pagado los complementos de antigüedad

Una empresa deberá indemnizar a una trabajadora que se reincorporó tras 16 años de excedencia por maternidad por no haberle pagado los complementos de antigüedad

Zapatero los depuró y Pedro Sánchez rechazó recuperarlos: los dos batallones de la Legión en Ceuta y Melilla que el PP exige rescatar para reforzar los dos enclaves

Para qué sirven las líneas verdes pintadas junto al arcén en algunas carreteras: la curiosa medida de la DGT para cambiar la forma en la que conduces

El “hombre más peligroso de Alemania”: quién es el rostro amable de la AfD que inquieta a su propio partido por rodearse de exmilitantes nazis

Cientos de migrantes levantan chozas improvisadas con cañas, plásticos y cartones en la playa del Trampolín de Ceuta mientras esperan una solución a su situación

ECONOMÍA

Abre The Link, el rascacielos más alto de Francia, en París: dos torres conectadas y ningún trabajador a más de 50 metros de un mirador o zona verde

Abre The Link, el rascacielos más alto de Francia, en París: dos torres conectadas y ningún trabajador a más de 50 metros de un mirador o zona verde

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Un empresario está construyendo una inmensa red de túneles bajo los Alpes para que millonarios de todo el mundo tengan su fortuna a salvo incluso de drones

Cuál es la familia más rica de Castilla-La Mancha, según la lista Forbes: son dueños del grupo lácteo más famoso de España y su fortuna ha crecido un 12,5% en el último año

Hacienda gana adeptos con los años: uno de cada 3 jóvenes cree que viviríamos mejor sin impuestos frente a solo un 11% de los mayores de 65

DEPORTES

¿A los jugadores ya no les gusta el fútbol? “No deja de ser un trabajo y es muy normal que durante el tiempo libre realicen otras actividades”

¿A los jugadores ya no les gusta el fútbol? “No deja de ser un trabajo y es muy normal que durante el tiempo libre realicen otras actividades”

Más competencia para Ferran: Mika Godts y Akliouche se suman al ataque de Luis Enrique y provocan ‘overbooking’ en la delantera del PSG

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Barça y Manchester City llegan a un acuerdo por Rodri y cierran el traspaso del centrocampista por una cifra inferior a los 80 millones de euros

Ni la pandemia la lió tanto: LaLiga empieza a medio gas y se descuelga del resto de Europa